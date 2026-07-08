Zlatan Ibrahimovic: "Messi ở một đẳng cấp của riêng mình, các huyền thoại khác không cửa sánh bằng"

Zlatan Ibrahimovic ngả mũ trước Lionel Messi sau trận thắng nghẹt thở của Argentina 3-2 Ai Cập sáng 8/7.

Trận đấu giữa Argentina và Ai Cập tại vòng 16 đội World Cup 2026 vừa kết thúc với một kịch tính điên rồ. Bị dẫn trước 2 bàn, nhà đương kim vô địch Argentina đã lội ngược dòng thần kỳ để giành chiến thắng 3-2. Màn trình diễn này không chỉ làm bùng nổ các khán đài mà còn khiến một người cá tính như huyền thoại Zlatan Ibrahimovic cũng phải trầm trồ thán phục Lionel Messi.

Vốn là người rất tự cao và hiếm khi khen ngợi ai, nhưng lần này Zlatan đã dùng những lời lẽ trân trọng nhất để nói về siêu sao người Argentina. Zlatan Ibrahimovic chia sẻ:

"Chúng ta đã mất nhiều năm để so sánh cậu ấy với những người khác, nhưng ngay cả những huyền thoại đi trước cũng không thể sánh bằng toàn bộ sự nghiệp của cậu ấy. Pele, Maradona, Cruyff, hay bất cứ ai bạn muốn kể tên, họ đều rất tuyệt vời, nhưng những con số, sự bền bỉ và các danh hiệu của Messi đã đưa cậu ấy vào một đẳng cấp của riêng mình".

Ibrahimovic cũng phải ngả mũ trước Messi (Ảnh: Getty)

Với bàn thắng trong trận đấu này, Messi hiện đã có 8 pha lập công tại giải đấu năm nay, tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026. Chiến thắng vất vả nhưng xứng đáng này giúp Argentina chính thức bước vào vòng tứ kết. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội tuyển Thụy Sĩ.