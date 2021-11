Zidane và Pochettino - ai là người phù hợp với MU?

HLV Zidane là một nhà cầm quân không có triết lý bóng đá rõ ràng, nhưng cách vận hành lối chơi của Real Madrid lại rất hoa mỹ và hiệu quả. Los Blancos của Zizou chơi tấn công hay và phòng ngự phản công cũng rất xuất sắc nên ban lãnh đạo MU cũng như các CĐV của mình không cần lo lắng về việc đội bóng sẽ chơi nhàm chán như thời Ole Gunnar Solskjaer.

Chiến lược gia người Pháp rất thành công với sơ đồ 4-2-3-1 và 4-3-3. Đây cũng là sơ đồ mà Ole Gunnar Solskjaer hay áp dụng khi dẫn dắt MU. Hiện tại, “Quỷ đỏ” có đủ nhân lực chất lượng để Zizou trổ tài huấn luyện.

Mặt khác, HLV Zidane có thời gian làm việc rất ăn ý cùng với Ronaldo và Varane, hai cậu học trò cũ. Hiện tại, hai cầu thủ này đang là trụ cột ở “Quỷ đỏ” nên nhà cầm quân người Pháp hoàn toàn có thể biến họ thành hạt nhân.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của HLV Zidane đó là môi trường. Trong bảng thành tích ấn tượng của mình, Zizou đều làm được khi dẫn dắt Real Madrid tranh tài ở La Liga và Champions League. Trong giai đoạn Real Madrid vô địch Champions League 3 mùa giải liên tiếp, đội hình của Los Blancos rất mạnh, đều ở các tuyến. Chất lượng đội hình đứng số 2 châu Âu thì không đội bóng nào có thể xếp số 1.

Môi trường bóng đá Ngoại hạng Anh khắc nghiệt và cạnh tranh quyết liệt hơn rất nhiều so với La Liga. Không những vậy, chất lượng đội hình hiện tại của MU chỉ tốt hơn so với chính họ, nếu so sánh với Man City, Liverpool và Chelsea vẫn bị đuối hơn chứ chưa nói đến việc mang quân chinh chiến ở trời Âu.

Pochettino vô duyên với danh hiệu

Khi là cầu thủ, Pochettino thi đấu không thành công bằng Zidane nên đã sớm chuyển sang công tác huấn luyện. Năm 2009 (tức 37 tuổi), Pochettino đã làm huấn luyện viên trưởng của Espanyol. Sau đó, ông chuyển sang dẫn dắt Southampton, Tottenham và bây giờ là PSG.

Trong khi đó, Zidane làm huấn luyện viên U17 Real Madrid vào năm 2012, tiếp đó là Castilla và đến 2015 mới chính thức làm HLV trưởng của Real Madrid. Do đó, Pochettino không chỉ nhỉnh hơn Zidane về kinh nghiệm cầm quân mà ông còn kinh qua các môi trường bóng đá khác nhau từ La Liga, Ngoại hạng Anh và Ligue 1. Nếu dẫn dắt MU, Pochettino hoàn toàn không mất thời gian để hòa nhập.

Triết lý bóng đá của HLV Pochettino là kiểm soát bóng và tấn công, rất phù hợp với bản sắc của MU. Các đội bóng do Pochettino dẫn dắt đều chơi khoáng đạt, công thủ nhịp nhàng, không khiến cho các cổ động viên rơi vào trạng thái buồn ngủ.

HLV Pochettino có kinh nghiệm dẫn và trải qua nhiều môi trường bóng đá khác nhau (Ảnh: Getty).

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Argentina còn rất mát tay trong việc đào tạo, phát triển những cầu thủ trẻ. Những Harry Kane hay Dele Alli có được sự nghiệp như ngày nay là nhờ công lớn của HLV Pochettino.



Mặc dù là một nhà cầm quân tài năng và đọc trận đấu tốt, nhưng HLV Pochettino lại không giỏi trong việc quản trị phòng thay đồ nên nếu tiếp quản MU, nhà cầm quân này có thể bị các ngôi sao cá tính mạnh bên phía “Quỷ đỏ” lấn át. Trong khi đó, Zidane với bảng thành tích khủng từ khi là cầu thủ đến HLV giúp ông làm chủ phòng thay đồ rất tốt.

Một điểm bất lợi nữa của HLV Pochettino là ông đã từng vào tới chung kết Champions League, League Cup cùng Tottenham, nhưng đều thất bại. Hiện tại, ông chỉ có được 2 danh hiệu là Coupe de France và Trophée des Champions 2020 cùng PSG.

Xuyên suốt sự nghiệp huấn luyện của mình, đặc biệt là trong những trận đánh lớn, tranh danh hiệu thì HLV Pochettino vẫn chưa vượt qua được rào cản của một HLV giỏi để trở thành một nhà cầm quân xuất sắc.

Có thể thấy, Zidane và Pochettino mỗi người đều có ưu điểm và hạn chế riêng. Việc chọn ai để ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford là quyết định của ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” cũng như tiêu chí và kế hoạch tương lai của đội bóng này. Nếu khát khao giành danh hiệu, MU có thể chọn luôn Zidane.

Trong khi đó, nếu muốn xây dựng đội bóng phát triển theo lộ trình dài hạn, tận dụng tối đa sản phẩm của lò đào tạo trẻ và một lối đá có bản sắc, “Quỷ đỏ” có thể chọn Pochettino. Đây rõ ràng là bài toán không hề dễ với ban lãnh đạo của đội chủ sân Old Trafford./.