Zidane ký hợp đồng 4 năm với tuyển Pháp, mở ra kỷ nguyên mới sau World Cup 2026?

Zinedine Zidane được cho là sắp trở thành HLV trưởng tuyển Pháp sau World Cup 2026 với bản hợp đồng kéo dài 4 năm, khép lại hơn một thập kỷ Didier Deschamps dẫn dắt "Les Bleus".

Sau nhiều tháng chỉ tồn tại dưới dạng tin đồn, tương lai của Zinedine Zidane cuối cùng cũng sắp được định đoạt. Huyền thoại bóng đá Pháp được cho là đã hoàn tất mọi thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) và sẽ tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia ngay sau khi World Cup 2026 khép lại. Theo truyền thông Pháp, hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn 4 năm, kéo dài đến sau EURO 2028 và kết thúc vào năm 2030.

Đây được xem là bước chuyển giao được chờ đợi từ lâu của bóng đá Pháp. Didier Deschamps, người dẫn dắt "Les Bleus" từ năm 2012, sẽ khép lại hành trình hơn 14 năm sau kỳ World Cup trên đất Mỹ, Canada và Mexico. Trong quãng thời gian đó, ông giúp tuyển Pháp giành chức vô địch World Cup 2018, Nations League 2021, đồng thời vào chung kết EURO 2016 và World Cup 2022, trở thành một trong những HLV thành công nhất lịch sử đội tuyển.

HLV Didier Deschamps kết thúc công việc ở tuyển Pháp với việc bất lực nhìn các học trò thua toàn diện 0-2 trước Tây Ban Nha. Dù vậy, những gì ông Didier Deschamps đạt được cùng tuyển Pháp vẫn là rất đáng kinh ngạc.

Zidane chờ cơ hội suốt nhiều năm

Việc Zidane kế nhiệm Deschamps thực tế không phải điều quá bất ngờ. Trong nhiều năm qua, cựu HLV Real Madrid luôn được xem là ứng viên số một cho chiếc ghế nóng tại tuyển Pháp.

Sau khi rời Real Madrid vào năm 2021, chiến lược gia 54 tuổi gần như không nhận lời dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào, bất chấp hàng loạt lời mời hấp dẫn từ các CLB lớn ở châu Âu cũng như những đề nghị có giá trị rất cao từ Trung Đông. Truyền thông Pháp nhiều lần khẳng định Zidane chủ động chờ cơ hội được dẫn dắt đội tuyển quê hương, coi đây là mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện.

Đến nay, mong muốn ấy chuẩn bị trở thành hiện thực. Theo các nguồn tin từ Pháp và Tây Ban Nha, FFF đã thống nhất với Zidane về một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực ngay sau khi Deschamps kết thúc nhiệm vụ tại World Cup 2026.

Đây cũng là lý do Zidane kiên nhẫn "ở ẩn" suốt gần 5 năm, bất chấp việc tên tuổi của ông liên tục được liên hệ với Manchester United, Chelsea, PSG hay Juventus.

Zidane sẽ mở ra kỷ nguyên mới thành công cùng tuyển Pháp?

Kỳ vọng lớn dành cho huyền thoại Real Madrid

Sự xuất hiện của Zidane mang đến rất nhiều kỳ vọng cho tuyển Pháp. Không chỉ là huyền thoại từng giúp đội tuyển vô địch World Cup 1998 trên cương vị cầu thủ, ông còn được đánh giá là một trong những HLV thành công nhất bóng đá hiện đại.

Trong hai nhiệm kỳ dẫn dắt Real Madrid, Zidane giành tổng cộng 11 danh hiệu, nổi bật nhất là kỳ tích ba lần liên tiếp vô địch Champions League từ năm 2016 đến 2018. Thành tích này giúp ông xây dựng danh tiếng của một "vua đấu cúp", đồng thời chứng minh khả năng quản lý phòng thay đồ với những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Đối với tuyển Pháp, Zidane sẽ tiếp quản một tập thể vẫn sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp như Kylian Mbappe, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, William Saliba hay Michael Olise. Đây được xem là nền tảng lý tưởng để nhà cầm quân sinh năm 1972 xây dựng một chu kỳ thành công mới.

Nhiệm vụ đầu tiên của Zidane nhiều khả năng sẽ là vòng loại EURO 2028, trước khi hướng tới mục tiêu chinh phục chức vô địch châu Âu và xa hơn là World Cup 2030.

Việc lựa chọn hợp đồng 4 năm cũng cho thấy FFF muốn trao đủ thời gian để Zidane xây dựng đội bóng theo triết lý riêng, thay vì chịu áp lực thành tích trong ngắn hạn. Sau nhiều năm kiên nhẫn chờ đợi, cựu danh thủ người Pháp cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện giấc mơ lớn nhất trên cương vị huấn luyện viên: dẫn dắt chính đội tuyển quốc gia của mình bước vào một kỷ nguyên mới.