Theo nguồn tin từ Sheep Esports, Zeus được cho là đã đạt thỏa thuận hợp đồng 3 năm với T1 trong ngày 18/11/2026, dài hơn phương án 2+1 từng rò rỉ. Tuy vậy, T1 vẫn chưa công bố chính thức.

Ngày 18/11/2026, Sheep Esports đưa tin Choi “Zeus” Woo-je đã đạt thỏa thuận trở lại T1 sau hai mùa giải khoác áo Hanwha Life Esports (HLE).

Zeus được cho là ký hợp đồng 3 năm, tức gắn bó với T1 đến hết mùa giải 2029. Đó cũng là năm hết hợp đồng của Faker. Anh sẽ thay vị trí của Choi “Doran” Hyeon-jun, người vừa hết hợp đồng với T1 ngày 16/11/2026. Đại diện T1 đàm phán trực tiếp với Zeus là hai lãnh đạo Becker và CEO Joe Marsh.

Sáng ngày 19/11, HLE thông báo chính thức hết hợp đồng với Zeus và tuyển thủ này đã thuộc dạng chuyển nhượng tự do.

Bài đăng mới nhất của HLE, Zeus đã hết hạn hợp đồng và trở thành tuyển thủ tự do

HLE không hề muốn để Zeus ra đi. Trước khi thị trường tự do mở cửa ngày 17/11/2026, đội bóng này đã đề nghị gia hạn cho mùa giải 2027, nhưng Zeus và người đại diện từ chối để tìm cơ hội mới. Từ giữa tháng 11, nhiều báo cáo quốc tế cho rằng hai bên thống nhất hợp đồng 2+1 (hai năm chính thức, thêm một năm tùy chọn). Thỏa thuận cuối cùng được đưa tin lại là 3 năm trọn vẹn, ràng buộc hơn mọi phương án từng rò rỉ. Ngày 17/11/2026, T1 chỉ cho biết sẽ thông báo riêng khi hợp đồng với Zeus được hoàn tất.

Nếu thương vụ thành hiện thực, đây sẽ là màn tái hợp đầy cảm xúc. Tháng 11/2024, Zeus rời T1 sau cuộc đàm phán gia hạn đổ vỡ, mà điểm vướng lớn nhất là thời hạn hợp đồng. Cuộc chia tay đó khiến đội hình huyền thoại ZOFGK (Zeus, Oner, Faker, Gumayusi, Keria) tan rã. Năm 2025, T1 đã công khai xin lỗi Zeus, gia đình anh và công ty quản lý THE PLAY về những hiểu lầm trong quá trình đàm phán.

Nhiều thông tin Zeus sẽ trở lại mái nhà xưa T1 sát cánh cùng Faker

Zeus là “sản phẩm” thành công bậc nhất của hệ thống đào tạo nhà T1. Anh gia nhập đội học viện năm 2019, được đôn lên đội một cuối năm 2020 và đá chính từ năm 2022. Tuyển thủ sinh năm 2004 góp mặt trong 3 trận chung kết CKTG liên tiếp cùng T1, vô địch các năm 2023 và 2024, trong đó năm 2023 anh là MVP trận chung kết. Hai năm ở HLE giúp Zeus có thêm những danh hiệu còn thiếu: LCK Cup 2025, First Stand 2025 và MSI 2026.

Với hợp đồng đến 2029, Zeus sẽ sát cánh cùng “anh già” Faker đến cuối hợp đồng của cả hai. Keria cũng ký với T1 đến tháng 11/2029, nên bộ ba Zeus - Faker - Keria khớp thời hạn hoàn hảo. Riêng Oner hiện có hợp đồng đến năm 2028, ngắn hơn một mùa. Giấc mơ “3 cận vệ và 1 lão tướng” của người hâm mộ vì thế còn phải chờ Oner gia hạn thêm.

Sự trở lại của Zeus đồng nghĩa với dấu chấm hết cho Doran tại T1. Đội chưa công bố gia hạn với tuyển thủ này, còn Doran đã gần như xác nhận chia tay qua kênh nhắn tin riêng với người hâm mộ.

T1 vừa trải qua một kỳ CKTG 2026 đáng quên khi thua Bilibili Gaming (BLG) 1-3 ở bán kết. Thất bại này chấm dứt chuỗi trận chung kết CKTG liên tiếp mà T1 duy trì từ năm 2022 và khiến đội lỡ cơ hội vô địch thế giới lần thứ 4 liên tiếp. Đây cũng là lần đầu sau nhiều năm T1 bị một đại diện LPL loại ở vòng loại trực tiếp CKTG. Ngoài Zeus, Inven đưa tin cựu HLV Roach, người góp công trong hai chức vô địch thế giới 2023 và 2024, nhiều khả năng sẽ trở lại làm HLV trưởng mùa giải 2027.