Zalopay hợp tác VTVGo phát triển nội dung số và tiếp lửa mùa World Cup 2026

Zalopay và VTV Digital hợp tác chiến lược, mang đến giải pháp thanh toán tiện lợi cho các gói nội dung số, đồng thời kích hoạt chuỗi ưu đãi bùng nổ cho người hâm mộ World Cup 2026.

Sáng ngày 26/6, tại Đài Truyền hình Việt Nam, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Zalopay và Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (VTV Digital) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tham dự buổi lễ có đại diện ban lãnh đạo cấp cao của cả hai đơn vị cùng các đối tác truyền thông lớn. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết hợp giữa một nền tảng truyền hình số quốc gia dẫn đầu về nội dung và một ứng dụng thanh toán công nghệ hàng đầu Việt Nam, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm giải trí số cho hàng triệu người dùng.

Theo nội dung thỏa thuận, Zalopay và VTV Digital sẽ phối hợp toàn diện trong việc tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến, nghiên cứu và triển khai các gói dịch vụ cao cấp dành riêng cho người dùng trên nền tảng VTVGo. Giờ đây, khán giả có thể thực hiện giao dịch, kích hoạt các gói nội dung chất lượng cao như VTVGo Plus một cách nhanh chóng, an toàn và tiện lợi chỉ với vài thao tác chạm trên điện thoại di động.

Bắt trọn 104 trận cầu đỉnh cao cùng Gói World Cup 2026

Trọng tâm của giai đoạn đầu hợp tác là việc ra mắt gói cước VTVGo World Cup 2026 trên nền tảng số. Với bản quyền phát sóng chính thức giải bóng đá lớn nhất hành tinh, VTVGo cho phép người hâm mộ theo dõi trọn vẹn toàn bộ 104 trận đấu kịch tính với chất lượng hình ảnh sắc nét, đường truyền ổn định và liền mạch. Sự kết hợp cùng phương thức thanh toán linh hoạt của Zalopay giúp xóa bỏ mọi rào cản, giúp người xem dễ dàng sở hữu ngay tấm vé số để hòa mình vào không khí sôi động của ngày hội bóng đá thế giới mọi lúc, mọi nơi.

Đại diện VTV Digital đánh giá cao năng lực công nghệ và mạng lưới người dùng rộng lớn của ứng dụng thanh toán Zalopay. Sự kết nối giữa hai hệ sinh thái lớn giúp phát huy trọn vẹn thế mạnh cốt lõi của mỗi bên: VTVGo sở hữu kho nội dung chính thống, phong phú độc quyền; trong khi Zalopay cung cấp giải pháp tài chính số toàn diện, mượt mà. Sự hợp tác này hoàn toàn phù hợp với xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ của khán giả sang các nền tảng giải trí cá nhân và Smart TV trong kỷ nguyên số.

Về phía Zalopay, đại diện doanh nghiệp khẳng định mối quan hệ hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng trong mùa thể thao cao điểm, mà còn mở ra cơ hội phát triển nhiều sản phẩm đồng thương hiệu đột phá trong tương lai, nâng tầm trải nghiệm giải trí số của người dân Việt Nam lên một tiêu chuẩn mới.

Bùng nổ combo ưu đãi độc quyền từ VTVGo và Zalopay

Để tiếp thêm lửa cho mùa bóng lịch sử và tri ân khán giả, VTVGo và Zalopay phối hợp triển khai chương trình ưu đãi đặc quyền lớn nhất từ trước đến nay.

Khi đăng ký Gói WC trên VTVGo, người dùng không chỉ được tận hưởng các đặc quyền xem highlights độc quyền sau trận, sở hữu 5 luồng bình luận đặc sắc, xem lại mọi trận đấu, mọi khoảnh khắc đáng nhớ, mà còn nhận được combo giảm giá trực tiếp cực kỳ hấp dẫn khi thanh toán qua Zalopay.

Combo tiếp lửa mùa bóng - nhập mã: ZLPVTV

Giảm ngay 100.000đ cho khách hàng lần đầu thanh toán trên Zalopay.

Giảm ngay 15.000đ cho khách hàng lần đầu thanh toán dịch vụ VTVGo qua Zalopay.

Chương trình áp dụng trực tiếp khi khách hàng lựa chọn gói cước trên VTVGo và thực hiện quét mã hoặc xác nhận thanh toán bằng ứng dụng thanh toán Zalopay.

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