Liverpool đánh bại Man Utd với tỷ số 4-0 ở vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh, trong đó đội khách phải chơi thiếu người ngay ở phút thứ 7 do thẻ đỏ của Leny Yoro.

Sáng 23/11, Manchester United rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau khi thua Liverpool 0-4 trên sân vận động Anfield. Màn ra mắt của huấn luyện viên Mauricio Pochettino trở thành “ác mộng” từ sớm với tấm thẻ đỏ của Leny Yoro ở ngay phút thứ 7.

Trong thế thiếu người, Man Utd càng trở nên yếu đuối trước sức mạnh và sự hưng phấn của đội chủ nhà. Liverpool ghi liên tiếp 2 bàn khi trận đấu chưa trôi qua 15 phút. Dominik Szoboszlai mở tỷ số bằng pha sút phạt đẹp mắt, trước khi Florian Wirtz nhân đôi cách biệt.

Liverpool kiểm soát bóng 60% trong hiệp một, tung ra tới 12 pha dứt điểm, một nửa trong số đó trúng đích. Sau 2 bàn thua, HLV Pochettino tung Harry Maguire vào sân. Man Utd chơi với 3 trung vệ và cải thiện được phần nào khả năng chống đỡ và không thủng lưới thêm trong hiệp một.

Liverpool thắng dễ Man Utd khi được chơi hơn người. (Ảnh: Reuters)

Đội khách vẫn tạo ra được một số tình huống tấn công đáng chú ý. Dù vậy, những cú sút xa của Bruno Fernandes và Youri Tielemans chỉ tạo ra những khoảnh khắc tiếc nuối cho cổ động viên Man Utd.

Bước sang hiệp 2, Man Utd chỉ chơi tốt trong khoảng 15 phút trước khi quay về tình thế chịu trận. Liverpool tiếp tục áp đảo với những thống kê vượt trội: Kiểm soát bóng 66%, 16 pha dứt điểm, 5 lần trúng đích và 2,71 bàn thắng kỳ vọng.

Liverpool trở lại top 4 và đẩy Man Utd xuống vị trí 19. (Ảnh: Reuters)

Các tiền đạo của Liverpool có nhiều tình huống xử lý không tốt, đặc biệt là Alexander Isak. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn có thêm 2 bàn thắng.

Phút 66, Bradley Barcola dùng tốc độ vượt qua một cầu thủ Man Utd trước khi căng ngang thuận lợi cho Rio Ngumoha dứt điểm nâng tỉ số lên 3-0. Cuối trận, cầu thủ vào sân thay người Victor Munoz ấn định tỷ số 4-0.

Chiến thắng này đưa Liverpool trở lại top 4 trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh .