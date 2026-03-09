Yến Xuân tiết lộ tính cách thật của Văn Lâm

Khác hẳn với hình ảnh một thủ môn lầm lì, quyết đoán trong khung gỗ, Đặng Văn Lâm trong cuộc sống hôn nhân lại là một người chồng cực kỳ lãng mạn. Chia sẻ mới nhất của bà xã Yến Xuân đã hé lộ góc khuất ngọt ngào của "người nhện" tuyển Việt Nam.

Yến Xuân – bà xã của thủ thành Đặng Văn Lâm đã khiến dân tình không khỏi trầm trồ khi khoe món quà rực rỡ từ chồng nhân ngày đặc biệt. Trong ảnh, cô nàng nở nụ cười viên mãn bên bó hoa hồng đỏ rực cỡ lớn. Đi kèm với khoảnh khắc lung linh này, Yến Xuân không ngần ngại bày tỏ quan điểm về sự lãng mạn: "Dù đến 90 tuổi vẫn thích được tặng hoa" .

Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy tính khẳng định này cho thấy, dù đã về chung một nhà, cặp đôi vẫn duy trì thói quen hâm nóng tình cảm bằng những cử chỉ ga lăng như thuở mới yêu. Chi tiết này cũng vô tình cho thấy tính thật của Văn Lâm, phía sau vẻ ngoài gai góc, ít nói trên sân cỏ là một người đàn ông tinh tế, luôn biết cách chiều lòng và trân trọng sở thích nhỏ nhất của vợ.

Yến Xuân hạnh phúc với món quà của chồng (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống hôn nhân "kín tiếng nhưng chất lượng"

Kể từ sau đám cưới riêng tư vào giữa năm 2024, cuộc sống của Đặng Văn Lâm và Yến Xuân luôn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Tuy nhiên, thay vì phô trương, cặp đôi chọn cách tận hưởng hạnh phúc một cách bình lặng và chọn lọc. Cả hai đều là những "tín đồ" của việc tập luyện. Yến Xuân không chỉ là vợ mà còn là người bạn đồng hành, hỗ trợ Văn Lâm trong việc duy trì chế độ dinh dưỡng và tập luyện khắt khe để giữ vững phong độ đỉnh cao.

Yến Xuân và Văn Lâm có tổ ấm hạnh phúc (Ảnh: FBNV)

Nàng WAGs Yến Xuân rất được lòng bố mẹ chồng (Ảnh: FBNV)

Yến Xuân được lòng gia đình chồng nhờ sự khéo léo và chân thành. Cô thường xuyên xuất hiện thân thiết bên em gái và bố mẹ của Văn Lâm, tạo nên sợi dây kết nối tình cảm gia đình bền chặt giữa hai nền văn hóa Việt - Nga. Dù lịch trình thi đấu dày đặc, "Lâm Tây" luôn tranh thủ những khoảng nghỉ hiếm hoi để đưa vợ đi du lịch hoặc cùng nhau tận hưởng những bữa tối ấm cúng.