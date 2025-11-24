Yến Xuân đọ sắc cùng em gái chân dài cực phẩm của Lâm Tây, quý tử 9 tháng tuổi chiếm spotlight vì quá đáng yêu

Tối 23/11, sau trận thắng 2-1 đầy cảm xúc của CLB Ninh Bình trước CLB Hải Phòng trên SVĐ Lạch Tray, một khoảnh khắc "gây bão" trên mạng xã hội đã xuất hiện: thủ thành đội bóng cố đô Đặng Văn Lâm (Lâm Tây) rạng rỡ chụp hình cùng vợ, em gái và cậu con trai mới 9 tháng tuổi ngay trên đường pitch. Bức ảnh lập tức khiến dân tình bàn luận vì… visual quá mạnh trong cùng một khung hình.

Bên trái là hot girl Đặng Thanh Giang - em gái của thủ môn Lâm Tây. Cô nàng sở hữu chiều cao nổi bật gần 1m80, gương mặt nhỏ nhắn, visual kiểu "hot girl lai Tây", lạnh lùng lại rất hút mắt. Đôi chân dài cùng vòng eo thon thả, nước da trắng giúp Thanh Giang nhận về nhiều sự chú ý, chuẩn em gái hot nhất làng bóng đá.

Bên phải là nàng WAG Yến Xuân với gương mặt ngọt ngào, vóc dáng cân đối, thần thái đúng chuẩn nữ PT chăm thể thao nhiều năm. Hậu sinh con đầu lòng, Yến Xuân nhanh chóng lấy lại vóc dáng quyến rũ, nhan sắc ngày càng rạng rỡ khiến netizen nhận xét: Nhìn là biết hôn nhân cùng chàng thủ môn Lâm Tây hạnh phúc cỡ nào.

Ở giữa là thủ môn Lâm Tây với vóc dáng cao to, nụ cười rạng rỡ sau chiến thắng. Ba visual đứng cạnh nhau đã cân cả khung hình, nhưng nhân vật khiến dân mạng "ôm tim" lại là cậu quý tử bé xíu trên tay mẹ.

Dù mới được 9 tháng tuổi, nhóc tỳ Lâm Minh (biệt danh Gấu) nhà Văn Lâm - Yến Xuân đã "gây thương nhớ" bởi khuôn mặt bụ bẫm, đôi mắt tròn long lanh cùng biểu cảm tò mò khi thấy sân vận động sáng đèn. Diện set đồ tông sáng và đội mũ nhỏ xinh, cậu bé nghiễm nhiên chiếm spotlight, trở thành tâm điểm của bức ảnh bởi vẻ ngoài quá đáng yêu và giống bó.

Khoảnh khắc gia đình nhỏ hội tụ đúng vào ngày Ninh Bình khép lại đầy rực rỡ càng mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Ở trận đấu cuối cùng của năm, đội bóng cố đô đã có màn lội ngược dòng ấn tượng, thắng Hải Phòng FC 2-1 trong thế trận kịch tính đến phút cuối. Một kết thúc đẹp - và thêm một khoảnh khắc gia đình ấm lòng ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Nhiều bình luận để lại dưới bức ảnh: "Visual mạnh quá trời nhưng spotlight thuộc về em bé", "Gia đình gì mà ai cũng đẹp, gen trội rõ ràng", "Khoảnh khắc cuối năm quá đẹp - trên sân thắng trận, dưới sân có gia đình đợi".

Một bức ảnh, đủ đầy cả nhan sắc - tình cảm - niềm vui chiến thắng. Đúng nghĩa khép lại năm 2025 theo cách rực rỡ nhất!



