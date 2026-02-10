Yamal trải lòng về cuộc sống ngoài sân cỏ

Lamine Yamal đã khẳng định tên tuổi của mình là một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc.

Xét cho cùng, sự trưởng thành của Yamal trên sân cỏ và những đóng góp cho đội bóng Barcelona không khác gì một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, và người ta buộc phải tự nhắc nhở mình rằng anh vẫn chỉ là một thiếu niên đang học hỏi những bài học cuộc sống. Yamal nói về sự nổi tiếng: “Tôi làm những gì mà bất kỳ cậu bé 18 tuổi nào cũng làm: ở bên bạn bè, chăm sóc em trai, chơi game và đi dạo. Những việc tương tự như vậy”.

Khi được hỏi về một ngày lý tưởng của mình khi còn là một thiếu niên bình thường đang khám phá cuộc sống, Yamal nói: “Tôi cố gắng dành thời gian cho bạn bè và sống cuộc sống của mình. Tôi cố gắng không chỉ tập trung vào bóng đá, không quá chú trọng vào trận đấu, cũng không xem video về đối thủ, không làm những việc tương tự… Tôi cố gắng tận hưởng trọn vẹn một ngày và khoảnh khắc trên sân để cống hiến hết mình, nhưng khi rời sân, tôi sẽ cố gắng tách mình ra khỏi bóng đá càng nhiều càng tốt”.

Sau đó, Yamal được hỏi sẽ lên kế hoạch cho một ngày như thế nào nếu không nổi tiếng, anh trả lời: “Đầu tiên, tôi sẽ đến một quán cà phê ngoài trời để ăn sáng. Buổi chiều, tôi sẽ chơi một trận bóng đá ở công viên, ví dụ như ở đồn cảnh sát Rocafonda. Và sau đó, tôi sẽ đi xe đạp hoặc xe tay ga vài vòng với bạn bè. Những việc bình thường thôi”.

Cuối cùng, anh tiết lộ Pokémon đã đóng một vai trò to lớn như thế nào trong tuổi thơ của mình, và anh có mối liên hệ sâu sắc với trò chơi này ra sao. “Ở trường, chúng tôi chơi bài Pokémon và tất cả những thứ tương tự. Một số chơi trên Nintendo, nhưng chủ yếu là chơi bài. Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi không thể mua Play hoặc Nintendo. Sau đó, tôi chơi với bạn bè trong sân với những lá bài đó, mỗi lá trị giá một EUR”.