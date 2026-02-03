Yamal: “Tôi hy vọng có thể ở lại Barcelona cả đời”

Lamine Yamal cam kết trọn đời với Barcelona và tin rằng phiên bản tốt nhất của mình vẫn chưa đến.

Barcelona đã có một mùa giải 2024-2025 rất thành công, với nhiều cầu thủ tỏa sáng. Tuy nhiên, tâm điểm chủ yếu thuộc về tiền đạo Lamine Yamal, người đã làm cả thế giới kinh ngạc với những màn trình diễn đẳng cấp, khi mới chỉ 18 tuổi. Ngôi sao người Tây Ban Nha cũng nhận được rất nhiều sự công nhận cho những màn trình diễn này, bao gồm cả việc về nhì trong cuộc đua giành Quả bóng vàng.

Sự công nhận gần đây nhất dành cho anh là tại lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tờ báo Tây Ban Nha, Mundo Deportivo tối qua, nơi Yamal được trao tặng Cúp Mundo Deportivo. Yamal cũng đã trả lời phỏng vấn báo chí sau khi nhận giải thưởng, và một trong những chủ đề anh đề cập đến là tương lai của mình tại Barcelona. Về vấn đề này, tiền đạo này cho biết: “Tôi hy vọng có thể ở lại đây cả đời, nơi tôi được tận hưởng mỗi ngày, tại CLB tốt nhất và thành phố tốt nhất trên thế giới”.

Yamal thực sự là một hiện tượng hiếm có trong bóng đá, mới chỉ là một thiếu niên, anh đã nằm trong danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đặc biệt xuất sắc không chỉ ghi bàn mà còn là một người kiến tạo cơ hội hàng đầu. Yamal đã ghi 13 bàn thắng và có 13 pha kiến tạo chỉ sau 28 trận trên mọi đấu trường mùa giải này. Bàn thắng cuối tuần qua là pha lập công thứ 9 của Yamal tại La Liga - bằng số bàn thắng anh ghi được trong cả mùa giải trước. Mùa trước, cầu thủ trẻ này có 35 lần ra sân ở giải đấu cho Barcelona, ghi được 9 bàn thắng - trung bình khoảng 0,25 bàn mỗi trận. Mùa giải này, 9 bàn thắng của anh đến từ chỉ 18 trận đấu, do đã bỏ lỡ một số trận vì chấn thương, đưa hiệu suất ghi bàn trung bình của anh lên 0,5 bàn mỗi trận.

Con số nói rõ rằng mùa giải này đang chứng kiến phiên bản nguy hiểm nhất của Yamal từ trước đến nay. Nhưng khi được hỏi liệu có cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao phong độ hay vẫn còn có thể bứt phá hơn nữa, Yamal tuyên bố: “Khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tôi mùa này? Giờ thì điều tốt nhất vẫn chưa đến! Điều quan trọng đang ở phía trước”.