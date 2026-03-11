Yamal ghi bàn phút bù giờ, Barcelona thoát hiểm trên sân Newcastle

Lamine Yamal thực hiện thành công quả phạt 11m giúp Barca cầm hoà 1-1 Newcastle

Phút 86 trận đấu trên sân St James' Park, Jacob Murphy bật tường ăn ý với Jacob Ramsey, thoát xuống sát biên phải trước khi đưa bóng vào trong. Harvey Barnes băng vào đệm bóng cực nhanh khiến thủ môn Joan Garcia dù cố rướn hết sức vẫn không kịp cản phá.

Tỷ số được mở cho Newcastle trong tiếng reo vang dậy các khán đài của các CĐV. Trong thời gian trước đó, Newcastle đã khiến hàng tấn công danh tiếng bậc nhất của Barca không tìm được đường vào.

Newcastle thậm chí đã khởi đầu tốt hơn dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV nhà. Nếu thủ môn Joan Garcia và hàng phòng ngự Barca mất tập trung, đội khách đã có thể bị thủng lưới sớm hơn. Barca chỉ lấy lại được thế trận sau khi sau nửa đầu thời gian của hiệp 1 và bắt đầu kiểm soát bóng nhiều hơn.

Tuy nhiên, các đường tấn công của đội khách không đủ sắc bén để khoan thủng hệ thống phòng ngự chơi kỷ luật và lăn xả của đối thủ. Trong thế trận trên, kịch tính được đẩy lên cao trào với bàn mở tỷ số của Newcastle.

Nhưng niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài lâu. Phút bù giờ 90+5, Dani Olmo bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m, cho Barca hưởng quả phạt penalty. Lamine Yamal đã không lỡ cơ hội đánh bại Aaron Ramsdale, ấn định kết quả chung cuộc 1-1.

Newcastle đã vuột rơi chiến thắng đầy nuối tiếc, trong khi tỷ số hòa 1-1 trên sân khách đem lại chút lợi thế cho Barca ở trận lượt về tại Camp Nou.

Trong diễn biến khác, Atletico Madrid đã thắng đậm Tottenham tới 5-2, qua đó đặt một chân vào tứ kết. Sau hiệp 1, đại diện Tây Ban Nha đã dẫn trước Tottenham 4-1 trước khi chiến thắng chung cuộc 5-2 được hoàn tất trong hiệp 2.