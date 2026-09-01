Xúc động cuộc trò chuyện cuối cùng của Messi với các đồng đội trước khi giã từ ĐT Argentina

Ngay sau trận chung kết World Cup, Messi đã nói với toàn đội về quyết định mà anh đưa ra. Đội trưởng Argentina cũng gửi tới các đồng đội một lời nhắn đặc biệt.

Sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, Lionel Messi đã có cuộc trò chuyện cuối cùng với các đồng đội trong phòng thay đồ. Khi ấy, đội trưởng Argentina đã xác nhận trận đấu vừa kết thúc chính là lần cuối anh khoác áo Albiceleste, đồng thời gửi một lời nhắn đặc biệt tới tập thể đã cùng mình đi qua những năm tháng huy hoàng nhất.

Hình ảnh Messi đeo tấm huy chương trên ngực, lặng người và bật khóc sau trận chung kết World Cup 2026 có lẽ sẽ còn được nhắc lại trong thời gian dài. Anh vừa trải qua một kỳ World Cup xuất sắc, tiếp tục thể hiện đẳng cấp của một huyền thoại ở tuổi 39 và đưa Argentina vào trận đấu cuối cùng.

Thế nhưng, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 1-0, khiến Messi không thể khép lại giải đấu bằng một lần nữa nâng cao chiếc Cúp vàng. Ngay trong buổi tối hôm ấy, khi cảm xúc thất vọng vẫn còn nguyên vẹn, Messi đã đưa ra quyết định mà sau đó khiến cả Argentina chấn động: anh sẽ không tiếp tục thi đấu cho đội tuyển.

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Messi đã báo trước với các đồng đội

Sau khi toàn đội trở về phòng thay đồ, Messi không lập tức nói chuyện với các đồng đội. Đến những phút cuối, trước khi cả đoàn trở về khách sạn dùng bữa tối rồi chuẩn bị rời Mỹ, đội trưởng Argentina mới tập hợp mọi người lại. Đó vốn là thời điểm Messi muốn gửi lời cảm ơn sau một kỳ World Cup mà toàn đội đã chiến đấu đến giới hạn. Nhiều cầu thủ phải thi đấu trong tình trạng quá tải về thể lực, một số người gặp chấn thương, nhưng tất cả vẫn cống hiến những gì tốt nhất cho Albiceleste.

Messi nói rằng anh tự hào về các đồng đội. Nhưng sau những lời cảm ơn ấy, đội trưởng còn muốn thông báo một điều quan trọng hơn. Anh nói với toàn đội rằng trận chung kết với Tây Ban Nha chính là trận đấu cuối cùng của mình trong màu áo Argentina. “Đây là trận đấu cuối cùng của tôi cho ĐT Argentina”, Messi nói.

Quyết định ấy khi đó vẫn khiến không ít đồng đội hy vọng rằng anh có thể thay đổi suy nghĩ. Bởi dù đã bước sang tuổi 39, Messi vừa trải qua một kỳ World Cup đủ ấn tượng để người hâm mộ tin rằng anh vẫn có thể tiếp tục. Nhưng với Messi, hành trình ấy đã đi đến hồi kết.

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Lời nhắn Messi để lại cho thế hệ tiếp theo

Điều đáng chú ý là sau khi thông báo chia tay, Messi không dành phần lớn thời gian để nói về bản thân. Với tư cách đội trưởng, anh nhắn nhủ các đồng đội hãy tiếp tục giữ gìn tập thể đã giúp Argentina tạo nên một giai đoạn đặc biệt.

“Điều duy nhất tôi muốn yêu cầu các bạn là hãy tiếp tục với tập thể tuyệt vời này. Chính tập thể này đã đưa chúng ta đến đây, giúp chúng ta xây dựng những gì đã xây dựng và đạt được những gì đã đạt được”, Messi nói.

Lời nhắn ấy khiến cuộc trò chuyện càng trở nên xúc động. Trong mắt Messi, thành công của Argentina không chỉ đến từ một cá nhân. Những danh hiệu mà đội tuyển giành được trong những năm qua là thành quả của một tập thể đoàn kết, nơi các cầu thủ cùng nhau chia sẻ trách nhiệm và bảo vệ những giá trị đã được xây dựng. Và khi số 10 chuẩn bị rời đi, anh muốn những giá trị ấy tiếp tục được duy trì.

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Đồng đội vẫn hy vọng Messi sẽ đổi ý

Dù Messi đã nói rất rõ về tương lai, một số cầu thủ vẫn rời Mỹ với hy vọng đội trưởng có thể thay đổi quyết định. Bởi với họ, việc mất Messi khỏi đội tuyển không chỉ đơn giản là chia tay một cầu thủ. Đó là sự kết thúc của một biểu tượng đã gắn bó với Albiceleste trong hơn hai thập kỷ.

Leandro Paredes là một trong những người hiếm hoi từng công khai nhắc tới cuộc trò chuyện ấy sau khi trở về Argentina. “Leo đã quyết định rằng trận chung kết là trận đấu cuối cùng của anh ấy. Việc đội trưởng ĐT Argentina có thể giải nghệ khiến chúng tôi rất đau lòng. Hy vọng anh ấy có thể tiếp tục thi đấu”, Paredes chia sẻ.

Đó cũng là hy vọng chung của nhiều thành viên trong đội tuyển. Nhưng Messi không thay đổi quyết định.

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Hai ngày sau chung kết, Messi đã viết lời chia tay

Đến ngày 31/8, khi chính thức công bố quyết định với người hâm mộ, Messi tiết lộ rằng anh thực tế đã chuẩn bị những lời chia tay từ rất sớm. Trong lá thư viết tay, đội trưởng Argentina cho biết anh viết những dòng ấy vào ngày 21/7, chỉ hai ngày sau trận chung kết World Cup.

“Những lời này tôi đã viết vào ngày 21/7, hai ngày sau trận chung kết. Hôm nay, sau chuyện xảy ra với bố, tôi càng chắc chắn hơn trước”, Messi viết. Chi tiết này cho thấy quyết định của Messi không phải lựa chọn bột phát sau những giọt nước mắt ở trận chung kết. Anh đã suy nghĩ nghiêm túc và thậm chí thông báo với các đồng đội ngay trong đêm Argentina thất bại trước Tây Ban Nha. Chỉ có điều, người hâm mộ phải chờ thêm hơn một tháng mới được nghe chính Messi xác nhận.

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Lần này, Messi thực sự đã sẵn sàng nói lời tạm biệt

Năm 2016, Messi từng tuyên bố chia tay Argentina sau thất bại trước Chile ở chung kết Copa América. Nhưng khi ấy, anh vẫn còn một giấc mơ chưa hoàn thành. Messi trở lại và cuối cùng giành Copa América 2021, Finalissima 2022, World Cup 2022 và Copa América 2024.

Đến World Cup 2026, anh tiếp tục đưa Argentina vào trận chung kết. Dù không thể giành thêm một chức vô địch, Messi đã có thể nhìn lại hành trình của mình với sự thanh thản. Trong lá thư chia tay, anh viết: “Tôi đã cống hiến hết mình, giờ tôi không còn gì để trao đi nữa”.

Đó cũng là lý do cuộc trò chuyện trong phòng thay đồ sau trận chung kết mang ý nghĩa đặc biệt. Messi đã nói lời tạm biệt với những người đồng đội trước cả khi anh nói lời tạm biệt với cả đất nước. Anh rời đi không phải vì còn điều gì chưa đạt được, mà bởi cảm thấy mình đã trao tất cả cho màu áo xanh-trắng. Và trước khi bước ra khỏi con thuyền mà anh từng là người đội trưởng, Messi chỉ để lại một lời nhắn: hãy tiếp tục giữ lấy tập thể tuyệt vời này.