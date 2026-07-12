Xúc động cầu thủ Anh và Na Uy lặng đi một phút để tiễn biệt tuyển thủ Nam Phi vừa qua đời đột ngột sau World Cup

Trận đấu tứ kết giữa tuyển Anh và Na Uy rạng sáng 12/7 tổ chức lễ mạc niệm tiễn biệt ngôi sao 25 tuổi Jayden Adams (Nam Phi) qua đời ngay sau World Cup.

Trong không khí trang nghiêm tại sân vận động Hard Rock (Miami) rạng sáng 12/7, hai đội tuyển quốc gia Na Uy và Anh cùng hàng vạn cổ động viên đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ tiền vệ người Nam Phi Jayden Adams. Nghi thức đầy xúc động này được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) thực hiện đồng loạt tại các trận đấu vòng tứ kết World Cup 2026, nhằm vinh danh và tiễn biệt một tài năng trẻ bạc mệnh vừa đột ngột qua đời ở tuổi 25.

Trận tứ kết World Cup tổ chức lễ mạc niệm

Sự ra đi của Jayden Adams vào ngày 11/7 tại Cape Town đã để lại niềm tiếc thương vô hạn và cú sốc lớn cho nền bóng đá toàn cầu. Tiền vệ này vừa trở về quê nhà sau khi cùng đội tuyển quốc gia Nam Phi viết nên câu chuyện thần kỳ tại vòng chung kết World Cup 2026. Tại giải đấu năm nay, Adams đã thi đấu thăng hoa và góp mặt trong cả ba trận vòng bảng trước Mexico, Czechia và Hàn Quốc, góp công lớn giúp Nam Phi lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng để tiến vào vòng loại trực tiếp của một kỳ World Cup.

Trước khi tỏa sáng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Jayden Adams đã là một cái tên nổi bật của bóng đá châu Phi. Anh là nhân tố chủ chốt giúp Nam Phi giành tấm Huy chương Đồng quý giá tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) 2023. Ở cấp độ câu lạc bộ, sau khi trưởng thành từ lò đào tạo Stellenbosch FC, anh chuyển sang đầu quân cho gã khổng lồ Mamelodi Sundowns vào năm 2025 và ngay lập tức cùng đội bóng thâu tóm chức vô địch Quốc gia Nam Phi lẫn CAF Champions League.

Ngay sau khi thông tin chấn động này được xác nhận, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Hiệp hội Cầu thủ Bóng đá Nam Phi đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, người thân và cô con gái 5 tuổi của anh. Hiện tại, các cơ quan chức năng tại Cape Town đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của tiền vệ 25 tuổi. Sự ra đi khi đang ở đỉnh cao phong độ của Jayden Adams là một mất mát không thể bù đắp, nhưng di sản và tinh thần chiến đấu của anh trên sân cỏ World Cup 2026 sẽ còn mãi trong lòng người hâm mộ.