Xuất thân "trâm anh thế phiệt", ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh vẫn được mẹ đưa đi "bám rào" xem A80 hút triệu view!

Mới đây, khoảnh khắc gia đình Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh - ngồi lề đường chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 được lan truyền và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Trong đó, Đỗ Mỹ Linh ngồi cười hiền lành ngắm nhìn cô con gái cưng - bé Titi - ái nữ của Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang - liên tục nhảy múa, làm những động tác hôn gió, tinh nghịch gây sốt cõi mạng. Video của Titi dễ dàng hút triệu view trên MXH vì độ dễ thương của nhóc tỳ cũng như cách dạy con tinh tế của gia đình hoa hậu.

Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh (áo xanh) tinh nghịch nhảy múa khi "bám rào" xem tổng hợp luyện A80 gây sốt

Theo đó, thay vì chọn một khách sạn sang trọng với vị trí thuận lợi, hay ngồi trong phòng cafe riêng từ trên cao để theo dõi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lại giản dị đưa con gái nhỏ ra đứng cùng đông đảo người dân bên đường. Khoảnh khắc cô bé ngồi ghế nhựa vàng, mặc bộ đồ màu xanh, cổ quàng khăn đỏ, hồn nhiên "bám rào" dõi theo đoàn diễu binh, diễu hành khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Không ít bình luận khen ngợi bởi sự chân thật, mộc mạc và đầy không khí yêu nước từ gia đình nhỏ.

Điều khiến netizen bàn luận là dù thuộc gia đình "trâm anh thế phiệt" với cơ ngơi khủng, ở biệt thự đất vàng giữa trung tâm Hà Nội, con gái Đỗ Mỹ Linh vẫn được bố mẹ bế theo, hòa mình vào dòng người, trải nghiệm không khí ngày hội của đất nước giống như bao đứa trẻ khác. Đây là điều hiếm thấy ở những gia đình nổi tiếng, vốn thường gắn liền với hình ảnh sang trọng, kín đáo và xa cách.

Đỗ Mỹ Linh ôm con gái trong lòng

Đỗ Mỹ Linh cùng con gái và hai cháu ngồi lề đường "bám rào" xem diễu binh, diễu hành A80

Khoảnh khắc này càng tôn lên hình ảnh thân thiện của "nàng dâu hào môn" Đỗ Mỹ Linh. Dù về làm dâu nhà tài phiệt, nàng hậu vẫn được khen giữ lối sống giản dị, nhẹ nhàng và kín đáo. Cô cùng ông xã - Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang cũng thường xuyên gây thiện cảm khi xuất hiện với hình ảnh tình cảm, gần gũi, không phô trương.

Ngoài ra, không ít phụ huynh cũng bày tỏ sự tán đồng, cho rằng việc đưa trẻ nhỏ ra đường để cùng cảm nhận không khí thiêng liêng của ngày Quốc khánh là cách giáo dục tinh tế, giúp trẻ hiểu thêm về truyền thống lịch sử, sự gắn kết quân dân và lòng yêu nước. Đỗ Mỹ Linh và ông xã có vẻ như đã lựa chọn cho con một trải nghiệm "đi cùng ký ức", để sau này bé có thể nhớ rằng mình đã từng cùng mẹ hòa vào dòng người, tận mắt chứng kiến một sự kiện trọng đại của đất nước.

Netizen rần rần thả tim và bình luận dưới hình ảnh mẹ con Đỗ Mỹ Linh "bám rào" đu concert quốc gia: "Vẫn xếp hàng đu rào bình đẳng như bao nhà khác. Em bé lại siêu đáng yêu, con dâu thì vẫn thoải mái đăng MXH. Gia đình đáng yêu thật", "Đi như này mới có không khí, người ta thích cái không khí như vậy. Ngồi trong khách sạn 5 sao thì đâu rộn ràng háo hức được", "Thích cái cách họ vẫn xếp hàng đu rào bình thường như bao người", "Gặp vợ chồng nhà chị Linh mấy lần hẹn hò ăn vỉa hè với sang trọng, xác nhận vợ chồng nhà này đáng yêu, lúc nào cũng ríu rít tươi cười với nhau nha. Không cần lo cho người ta đâu", "Cứ như này các cháu nó mới hòa đồng cùng mọi người, chứ bao bọc quá các cháu cũng không được hưởng cảm xúc như nào", "Em bé này xem ảnh chụp thấy trộm vía mắt sáng thông minh, nhìn cưng lắm"...

Đỗ Mỹ Linh check-in cùng đông đảo người dân "bám rào" đu "concert quốc gia"



