Xuất hiện tài năng trẻ West Ham có gốc Malaysia, báo Malaysia lo lắng nhắc về vụ 7 cầu thủ nhập tịch

Dư luận Malaysia xôn xao khi xuất hiện một cầu thủ gốc Malaysia thuộc biên chế CLB West Ham. Cụ thể, trong đợt cập nhật dữ liệu gần đây, West Ham cho biết hậu vệ 17 tuổi Harry Montague có dòng máu Malaysia thông qua người mẹ đến từ Sabah (Malaysia).

Harry Montague

Trang Bharian (Malaysia) đưa tin: "Harry Montague đã ký hợp đồng dài hạn và hiện đang là thành viên của đội U17 West Ham. West Ham nhìn thấy tiềm năng của Harry Montague và muốn mài giũa cầu thủ này.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có xác nhận chính thức nào từ chính cầu thủ này hoặc bất kỳ bên liên quan nào về việc anh ta có đủ điều kiện để đại diện cho đội tuyển quốc gia Malaysia hay không.

Nếu những thông tin về quốc tịch Malaysia là sự thật, Montague có thể sẽ gia nhập danh sách những cầu thủ nhập tịch đã góp phần củng cố đội tuyển như Dion Cools, Brendan Gan, Matthew Davies, Stuart Wilkin và Nooa Laine.

Sự hiện diện của các cầu thủ mang dòng máu lai đã được chứng minh là giúp nâng cao chất lượng của đội tuyển Malaysia, đặc biệt là về thể lực, chiến thuật và kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài".

Tuy nhiên, Bharian cũng cảnh báo việc nhập tịch và sử dụng cầu thủ cần phải hết sức cẩn trọng: "Vấn đề cầu thủ gốc gác Malaysia không phải là điều mới mẻ đối với đội tuyển Malaysia. FIFA từng đình chỉ thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kể từ tháng 9/2025 sau khi hồ sơ nhập tịch của họ bị xác định là không hợp lệ.

Quyết định này đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt về quy trình sàng lọc các cầu thủ gốc Malaysia, từ đó đòi hỏi phải xem xét kỹ lưỡng hơn mọi cầu thủ có liên quan đến Malaysia để tránh lặp lại những sai lầm tương tự".

Mùa giải 2025/26, Harry Montague đã ra sân 17 trận tại giải U18 Premier League. Học viện CLB West Ham nằm trong số những học viện đào tạo trẻ nổi tiếng nhất ở Anh khi từng cho ra là những ngôi sao như Declan Rice, Lampard, Rio Ferdinand, Joe Cole, Carrick.