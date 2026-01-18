Xuất hiện những đại diện đầu tiên ở tứ kết Giải Vô địch U19 Quốc Gia

Các trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, nhiều bàn thắng được ghi và cục diện ở một số bảng đấu đã sớm ngã ngũ.

Tại bảng B, U19 Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội bóng Thủ đô thể hiện sự vượt trội toàn diện khi giành chiến thắng đậm 4-0 trước U19 Công an TP.HCM ở lượt trận thứ ba. Lối chơi chắc chắn, khả năng kiểm soát thế trận tốt cùng hiệu quả trong khâu dứt điểm giúp Hà Nội khép lại vòng bảng với thành tích ấn tượng, qua đó sớm giành vé vào tứ kết với ngôi đầu bảng. Trong khi đó, U19 PVF cũng hoàn thành mục tiêu đi tiếp khi đánh bại U19 TP.HCM với tỷ số 4-2. Chiến thắng này đủ để PVF giữ vững vị trí nhì bảng B và trở thành đội bóng thứ hai của bảng đấu này góp mặt ở vòng tứ kết.

U19 Hà Nội 4-0 U19 Công an TP.HCM.

Ở bảng A, cuộc cạnh tranh diễn ra quyết liệt hơn khi có tới ba đội bóng cùng giành quyền đi tiếp. U19 PVF-CAND cho thấy sự ổn định cần thiết khi vượt qua U19 Đắk Lắk với tỷ số 2-0. Đây là trận đấu mà PVF-CAND kiểm soát tốt thế trận, thi đấu kỷ luật và tận dụng hiệu quả những cơ hội tạo ra để đảm bảo một vị trí trong top đầu. Trận đấu còn lại của bảng A giữa Thể Công Viettel I và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kết thúc với tỷ số hòa 2-2 sau 90 phút đầy căng thẳng. Kết quả này giúp Thể Công Viettel I chính thức giành vé vào tứ kết, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng được xác định là một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, qua đó tiếp tục hành trình tại vòng đấu loại trực tiếp.

U19 PVF-CAND 2-0 U19 Đắk Lắk.

Như vậy, sau ba lượt trận, các đội bóng đã chắc chắn giành quyền vào tứ kết gồm PVF-CAND, Thể Công Viettel I và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở bảng A, cùng với Hà Nội và PVF ở bảng B. Những suất còn lại sẽ được xác định sau các trận đấu cuối cùng của vòng bảng, dự kiến diễn ra trong ngày 19/1 với các cặp đấu đáng chú ý như SHB Đà Nẵng gặp LPBank HAGL hay Sông Lam Nghệ An đối đầu Đồng Tháp. Đây được xem là những trận đấu mang tính quyết định, hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những diễn biến hấp dẫn trước khi giải bước vào vòng tứ kết.