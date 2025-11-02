Xuân Son trở lại ĐTVN, tuyển Lào sẽ thành "hòn đá mài" cho thanh kiếm sắc của HLV Kim Sang-sik?

Hành trình trở lại của một chiến binh

Sau gần một năm vắng bóng, tiền đạo Xuân Son đang đứng trước cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11 tới, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik chuẩn bị cho trận đấu gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027. Việc cầu thủ của Nam Định gần như bình phục 100% chấn thương là tín hiệu đáng mừng không chỉ cho cá nhân anh mà còn cho cả đội tuyển trong giai đoạn cần thêm nhân tố đột biến ở tuyến trên.

Tuy nhiên, con đường trở lại đỉnh cao với Xuân Son không hề dễ dàng. Chấn thương gãy chân từng khiến anh phải rời xa sân cỏ gần 10 tháng – một khoảng thời gian đủ dài để làm chậm lại nhịp phát triển của bất kỳ cầu thủ nào. Không chỉ mất cảm giác thi đấu, anh còn chưa thể trở lại V.League do không được Nam Định đăng ký thi đấu trong giai đoạn một V.League 2025/26. Điều đó đồng nghĩa, nếu được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ra sân trước Lào, đó sẽ là trận cầu đỉnh cao đầu tiên của Xuân Son kể từ ngày dính chấn thương. Liệu anh có thể bắt nhịp ngay với tốc độ và nhịp chơi của đội tuyển hay không vẫn là dấu hỏi lớn.

Dù vậy, tinh thần và ý chí luôn là điểm mạnh của Xuân Son. Anh từng được đánh giá là một trong những cầu thủ tấn công toàn diện bậc nhất mà bóng đá Việt Nam sở hữu – mạnh mẽ, tốc độ và sở hữu kỹ thuật khéo léo hiếm có. Chính phong cách thi đấu máu lửa, không ngại va chạm và khả năng tấn công đa dạng giúp Xuân Son trở thành "thanh kiếm" mà nhiều HLV mong muốn có trong đội hình.

Lào – phép thử nhẹ nhưng quan trọng

Đội tuyển Lào, xét trên tương quan lực lượng, là đối thủ được đánh giá "dễ thở" tại bảng đấu. Đó chính là lý do khiến nhiều người tin rằng HLV Kim Sang-sik sẽ chọn trận này làm bước đệm cho các cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương, trong đó có Xuân Son. Với nhà cầm quân người Hàn Quốc, đây cũng là cơ hội để ông thử nghiệm những phương án nhân sự mới, đồng thời kiểm chứng khả năng tái hòa nhập của những gương mặt từng là trụ cột nhưng đã phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Trước đây, Xuân Son từng chơi rất ăn ý trong đội hình tuyển Việt Nam. Chính sự hiểu biết về cách vận hành chiến thuật của đội tuyển giúp anh dễ dàng tái thích nghi khi trở lại. Dưới tay HLV Kim Sang-sik – người nổi tiếng với khả năng đọc tâm lý cầu thủ và sắp xếp nhân sự hợp lý – Xuân Son được kỳ vọng sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao.

Về mặt chuyên môn, đối đầu với Lào là cơ hội lý tưởng để cầu thủ này tìm lại cảm giác bóng thật sự. Các đội tuyển Đông Nam Á nói chung và Lào nói riêng thường không mạnh về thể hình, thể lực lẫn tốc độ. Trong khi đó, Xuân Son lại nổi bật nhờ lối chơi giàu năng lượng và khả năng tranh chấp mạnh mẽ. Chính sự chênh lệch này có thể giúp anh tự tin thực hiện những pha thoát pressing, những tình huống xử lý kỹ thuật và cả các pha phối hợp tấn công sắc bén – những thứ từng làm nên thương hiệu của anh trong màu áo đội tuyển.

Nếu được ra sân, trận gặp Lào sẽ không chỉ là màn tái xuất của Xuân Son, mà còn là phép thử quan trọng để HLV Kim đánh giá mức độ sẵn sàng của học trò. Với phong cách dẫn dắt đề cao tính linh hoạt, ông Kim Sang-sik luôn biết cách khơi dậy tinh thần chiến đấu của cầu thủ, giúp họ vượt qua áp lực và tự tin thể hiện khả năng. Chính vì thế, cơ hội dành cho Xuân Son không chỉ là phần thưởng cho sự kiên trì, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình lấy lại vị thế trong màu áo đội tuyển quốc gia.

"Hòn đá mài" trước ngày trở lại lớn

Trận đấu với Lào có thể không mang đến nhiều thách thức về mặt tỷ số, nhưng lại mang giá trị lớn về mặt chuẩn bị cho chặng đường dài phía trước. Tháng 3 năm 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Malaysia – đối thủ đang hồi sinh mạnh mẽ nhờ chính sách nhập tịch. Đó mới là bài kiểm tra thực sự của thầy trò HLV Kim Sang-sik, và để sẵn sàng cho trận cầu ấy, ông cần những cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất, cả về thể lực lẫn phong độ.

Trong bối cảnh đó, Lào được xem như "hòn đá mài" giúp Xuân Son mài sắc lại "thanh kiếm" của mình sau gần một năm vắng bóng. Mỗi pha chạm bóng, mỗi đường chuyền, mỗi pha tranh chấp sẽ giúp anh dần lấy lại cảm giác thi đấu, thứ không thể có được trong phòng tập. Với một cầu thủ có đẳng cấp vượt trội so với mặt bằng khu vực Đông Nam Á, chỉ cần vài trận đấu thực tế, Xuân Son hoàn toàn có thể trở lại đúng hình ảnh của mình – một tiền đạo mạnh mẽ, toàn diện và thông minh.

Sự trở lại của Xuân Son cũng mang đến nhiều lựa chọn hơn cho HLV Kim Sang-sik trong việc xây dựng hàng công. Cùng với những cầu thủ đang đạt phong độ cao như Hoàng Đức hay Quang Hải, sự hiện diện của Xuân Son có thể giúp đội tuyển Việt Nam tạo ra một hàng tấn công đa dạng về lối chơi – vừa chắc chắn khi phòng ngự, vừa sáng tạo khi tấn công.

Từ một cầu thủ phải ngồi ngoài suốt gần 10 tháng, nay được chuẩn bị khoác áo đội tuyển của HLV Kim Sang-sik, Xuân Son đang cho thấy tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Nếu anh có thể vượt qua rào cản tâm lý và tìm lại phong độ, trận gặp Lào sẽ không chỉ là màn tái xuất, mà còn là lời khẳng định: thanh kiếm mang tên Xuân Son đã được mài sắc trở lại, sẵn sàng chiến đấu vì màu cờ sắc áo.