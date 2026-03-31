Xuân Son: “Tôi vén áo khoe cơ bụng để mọi người thấy tôi đã cố gắng thế nào”

“Tôi vén áo khoe cơ bụng vì muốn cho mọi người thấy tôi đã cố gắng thế nào. Đôi lúc tôi không ghi bàn vì bóng đá có lúc này lúc kia. Còn mỗi khi ghi bàn tôi rất hạnh phúc. Xin cảm ơn sự cổ vũ của tất cả các cổ động viên Việt Nam. Mọi người thực sự tuyệt vời”, Xuân Son chia sẻ ở buổi họp báo sau trận.

Trên sân Thiên Trường tối 31/3, tuyển Việt Nam có được chiến thắng tưng bừng với tỉ số 3-1 trước Malaysia. Duy Mạnh mở tỉ số với pha đánh đầu ngay đầu hiệp 1. Sau đó, tuyển Việt Nam duy trì việc kiểm soát trận đấu và có thêm 2 bàn thắng trong hiệp 2 đều nhờ các tình huống đánh đầu của Xuân Son.

Đáng chú ý, Xuân Son đã có màn kéo áo khoe cơ bụng để ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Đây được xem là thông điệp mạnh mẽ được tiền đạo này gửi đi sau những ồn ào vì màn trình diễn không tốt ở trận gặp Bangladesh. Khi ấy, Xuân Son bị cho rằng đang thừa cân, nhưng rồi anh đã đưa ra câu trả lời bằng cú đúp vào lưới Malaysia.

Xuân Son đếm 6 múi cơ bụng của mình sau khi ghi bàn vào lưới Malaysia.

Chia sẻ thêm về trận đấu, Xuân Son bày tỏ niềm vui khi lập công sau đường kiến tạo của người đồng đội Hoàng Hên. Anh nói:

“Hên là cầu thủ rất tuyệt vời, với khả năng kiểm soát trận đấu, điều tiết nhịp độ và thực hiện các đường kiến tạo. Chúng tôi đã thi đấu cùng nhau rất nhiều và hi vọng sẽ tiếp tục duy trì sự kết nối như vậy ở ĐTQG trong tương lai”.

Tiền đạo này kết lại: “Bầu không khí tuyệt vời trên sân Thiên Trường mang tới sức mạnh rất lớn cho tôi và toàn đội. Đó là điều tôi đã rất quen ở cấp CLB và giờ là ĐTQG. Tôi muốn nói với mọi người rằng: Xin cảm ơn (Xuân Son nói cảm ơn bằng tiếng Việt – PV)”

Với kết quả này, đội quân của HLV Kim Sang-sik kết thúc vòng loại Asian Cup 2027 với 6 trận toàn thắng, đứng đầu bảng F và đoạt vé tới VCK.