Xuân Son sẽ đá chính, sao Việt kiều "thăng hoa" vì Văn Hậu, ĐT Việt Nam đại thắng Lào?

Lúc 19h00 ngày 19/11 tới, ĐT Việt Nam có trận đấu lượt về trên sân Lào ở bảng F, vòng loại Asian Cup 2027. Điều đáng chú ý nhất ở giải đấu này là chúng ta gọi trở lại Nguyễn Xuân Son sau gần 10 tháng ngôi sao nhập tịch từ Brazil hồi phục chấn thương gãy chân. Nói về chuyện Xuân Son có thể ra sân hay không, BLV Quang Huy cho biết:

"Cá nhân tôi thì tôi nghĩ trận đấu với Lào là một trận đấu dễ và chúng ta có nhiều phương án khác nhau để xử lý đội tuyển Lào. Thành ra Xuân Son nên vào sân ở cuối trận, thậm chí chỉ vài phút cũng là tốt rồi. Tuy nhiên, có những thông tin rất đáng lưu ý từ các phóng viên theo sát đội tuyển trong những buổi tập gần đây. Khi Xuân Son tập rất hăng say ở Phú Thọ thì nhiều người quả quyết rằng Xuân Son sẽ đá chính.

Thế nhưng mọi thứ còn phụ thuộc vào những buổi tập cuối cùng trên đất Lào, bởi sau khi tập ở Việt Trì xong rồi lên đường sang Lào thì đội vẫn còn một vài buổi tập nữa. Nhiều người khẳng định như vậy, nhưng tôi vẫn có linh cảm rằng Xuân Son chưa cần thiết phải đá chính trận này. Kể cả khi sung sức, khao khát và rất "đói bóng", theo tôi thì chưa nên, bởi anh mới bị chấn thương. Cứ để trận đấu diễn ra theo xu hướng thuận lợi rồi anh vào sân ở thời điểm cuối trận. Lúc ấy đối phương cũng đã mệt, nên sẽ hợp lý hơn.

Chúng ta hình dung thế này: việc Xuân Son chấn thương ở lượt về chung kết Cúp là một sự kém may mắn. Nhưng từ pha bóng đó, chúng ta cũng thấy được sự hưng phấn của một cầu thủ khi nhập cuộc. Tình huống ấy, nói thật, nếu ở cuối trận thì anh không còn hưng phấn đến mức chỉ một pha đặt chân xuống là có thể gãy đôi chân như thế. Điều đó thể hiện sự gắng sức và hưng phấn rất lớn khi bước vào sân. Trạng thái như vậy chúng ta không muốn lặp lại với một cầu thủ vừa mới khỏi chấn thương. Để anh vào sau thì sẽ tránh được trạng thái đó, nếu không thì rủi ro vẫn có thể xảy ra".

Xuân Son đá chính trước Lào?

Về đội hình chung của tuyển Việt Nam, BLV Quang Huy cho rằng ông Kim Sang-sik vẫn nên để những cái tên quen thuộc chơi từ đầu, sau đó mới thay dần các nhân tố mới:

"Tôi cho rằng chúng ta vẫn nên xuất phát với những cầu thủ quen thuộc thì hợp lý hơn, bởi thời điểm này cả đội tuyển và U22 đều đang tập trung. U22 thì đá Panda Cup ở Trung Quốc. Thành ra, nói thật, một số "hạt giống" mới của đội tuyển – dù đều là những cầu thủ triển vọng và đã tỏa sáng ở V.League – thì chưa chắc đã bằng các cầu thủ U22. U22 có một số người từng lên tuyển ở các đợt trước, nhưng đợt này họ phải sang Trung Quốc thi đấu.

Bởi vậy, theo tôi, hàng công vẫn nên là Tiến Linh ở giữa, Tuấn Hải bên trái, còn bên phải có thể là Hai Long hoặc Quang Hải. Nhưng tôi vẫn thiên về khả năng để Quang Hải vào sân trong hiệp hai sẽ hợp lý hơn. Hoàng Đức thì đá ở vai trò một tiền vệ trung tâm sẵn rồi. Còn hàng phòng ngự có thể thử nghiệm một số gương mặt mới, nhưng ở hàng công, tôi vẫn cho rằng bộ ba Tiến Linh – Tuấn Hải – Hai Long (hoặc Quang Hải) là hợp lý".

Ở ĐT Việt Nam đợt này, có những cái tên trẻ như Việt Cường, Gia Bảo. BLV Quang Huy kỳ vọng họ sẽ được trao cơ hội ra sân:

"Tôi thích một kịch bản là họ đều có "đất" để vào sân, nhưng từ băng ghế dự bị. Khi chúng ta chắc thắng thì những người mới vào sân lúc đó sẽ bắt nhịp dần dần, dễ cho họ hơn. Còn xác suất để họ đá chính trong bối cảnh thi đấu sân khách và không được như mong muốn là có. Nếu điều đó xảy ra, tâm lý của họ có thể bị ảnh hưởng.

Việt Cường là cầu thủ đã chứng tỏ được rất nhiều ở đấu trường V.League, anh ấy hoàn toàn có thể vào sân để thay cho một ai đó trên hàng công. Còn Gia Bảo, khi trận đấu phần nào khiến chúng ta yên tâm rồi, thì việc Gia Bảo vào sân cũng là hợp lý. Tôi vẫn thích một bộ khung gồm những người quen thuộc. Chúng ta muốn hướng đến lâu dài và muốn có sự kế thừa, nhưng cách "cài" người vào như thế nào cũng là điều phải lưu tâm".

Khổng Minh Gia Bảo sẽ được tạo điều kiện vào sân thi đấu?

Bên cạnh Xuân Son, một cầu thủ nhập tịch khác cũng nhận được nhiều sự chú ý đó là Pendant Quang Vinh, khi Đoàn Văn Hậu vừa trở lại thi đấu sau nhiều tháng hồi phục chấn thương. Ở CLB Công an Hà Nội, Văn Hậu – Quang Vinh cũng sẽ là 2 người cạnh tranh vị trí ở cánh trái, và nếu cả 2 lên ĐTQG cũng sẽ tiếp tục cạnh tranh. BLV Quang Huy cho rằng sự trở lại của Văn Hậu sẽ kích thích Quang Vinh nỗ lực chơi tốt hơn nữa:

"Quang Vinh là cầu thủ mà chúng ta đã đánh giá trình độ của anh khá cao ngay từ khi anh về Việt Nam. Khi trở lại Việt Nam, bước đầu anh có thể chưa quen với ngôn ngữ, con người và môi trường, nhưng chúng ta đã sớm thấy được sự khác biệt. Ngày anh thi đấu cho Công An Hà Nội, khán giả Việt Nam cũng xem anh đá ở giải League trước đó và đánh giá rất cao. Sau những bỡ ngỡ, anh đã vượt lên, và gần đây có cảm giác anh đang thể hiện đúng với tầm vóc khi chơi cho câu lạc bộ Công an Hà Nội.

Đồng đội của anh ở đội Công an Hà Nội là Đoàn Văn Hậu cũng đã trở lại. Công an Hà Nội đang có những ngày du đấu và giao lưu ở Singapore. Văn Hậu có trận đá chính và có trận vào sân từ ghế dự bị. Ai cũng biết Văn Hậu là hậu vệ trái hàng đầu của Việt Nam, và khi anh khỏe mạnh trở lại, anh sẽ là người cạnh tranh vị trí với bất cứ ai. Dù là Quang Vinh, Văn Vĩ hay bất kỳ cầu thủ nào, thì chỉ cần Văn Hậu đạt khoảng 70% phong độ trước đây thôi cũng đã là một sự đe dọa.

Bởi vậy, việc Quang Vinh khao khát và muốn chứng tỏ rằng anh đang ở một ngưỡng rất tốt, thậm chí muốn thể hiện mình còn tốt hơn nữa, là điều hoàn toàn dễ hiểu. Hôm vừa rồi tôi bay vào TP.HCM có việc và gặp đội Công an Hà Nội đang bay vào Tân Sơn Nhất quá cảnh để sang Singapore. Tôi thấy Văn Hậu rất khỏe mạnh và sau đó cũng biết anh đã thi đấu chính thức ở Singapore. Như vậy cũng là một tin vui cho đội tuyển. Nhưng những cầu thủ như Quang Vinh chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh".

Sự trở lại của Văn Hậu sẽ khiến Quang Vinh chơi nỗ lực, thăng hoa hơn?

Tổng kết lại về trận đấu với Lào ngày 19/11 tới, BLV Quang Huy chia sẻ những kỳ vọng:

"Tôi chờ đợi một trận đấu mà chúng ta có một chiến thắng đậm, đá sảng khoái. Gần đây, mặc dù U22 đang thi đấu ở Trung Quốc nhưng ông Kim vẫn đưa vào đội tuyển một số gương mặt mới. Điều này khiến tôi rất vui. Bởi thực ra, nếu chỉ dùng những "gương mặt cũ" thì ngưỡng của đội tuyển chắc chỉ đến vậy, không thể vượt hơn nữa. Rất cần những người mới, và đây là trận đấu mà tôi cũng muốn họ được vào sân.

Khi U22 trở về, đến tháng Ba chúng ta sẽ có thêm một loạt cầu thủ như Xuân Son trở lại, có thể còn có Henrio rồi Gustavo Santos tốt nữa. U22 với những người vừa "thử lửa" ở SEA Games sẽ sáng lên và bổ sung cho đội tuyển, cộng với những gương mặt mới lần này. Tức là ông Kim đang cố gắng mở rộng diện tuyển chọn cho đội tuyển, và đây là điều cần thiết. Bởi thực tế, với thói quen của cầu thủ Việt Nam, nếu một thế hệ được dùng đi dùng lại trong một khoảng thời gian nhất định — không cần quá dài, chỉ 1–2 năm thôi — thì khi không có cạnh tranh, họ dễ đi xuống, không còn nỗ lực nữa. Điều này phải nói thật, chúng ta thấy rất rõ ở Việt Nam. Vì thế, rất cần sự cạnh tranh để tất cả cùng nhau phát triển".

Không sử dụng 7 cầu thủ nhập lậu, Malaysia vẫn đủ sức thắng dễ Nepal?

Khi ĐT Việt Nam đấu với Lào thì Malaysia cũng làm khách trước Nepal ở khung 20h00 ngày 18/11. Về trận này, BLV Quang Huy nói:

"Tôi nghĩ Malaysia sẽ thắng thôi. Họ sẽ thắng và có thể hiện tại lực lượng họ đã có tính toán để không bị mắc lỗi nhập tịch dẫn tới trừ điểm thêm nữa. Trước đó khi gặp Nepal ở lượt đi, Malaysia cũng có những cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Nên họ sẽ không chỉ bị trừ điểm ở trận gặp Việt Nam mà còn có thể bị trừ điểm ở trận đầu gặp Nepal nữa. Theo cảm nhận của tôi, việc Malaysia bị trừ điểm trận lượt đi với Việt Nam là gần như chắc chắn, bởi dù họ có kháng cáo thế nào đi nữa thì vẫn rất bất lợi.

Tuy nhiên, việc của Việt Nam là vẫn phải đá thật tốt trong khả năng của mình. Tất nhiên, việc biết trước kết quả trận Malaysia gặp Nepal sẽ thuận lợi hơn, nhưng tôi nghĩ cũng không có gì bất ngờ. Malaysia sẽ thắng, và Việt Nam cần đặt mục tiêu thắng đồng thời thể hiện lối chơi thuyết phục. Dù tình hình ở bảng đấu ra sao, lượt về với Malaysia khả năng cao sẽ diễn ra tại Mỹ Đình, nơi nhiều khả năng đã được cải tạo xong. Mọi thứ sẽ sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên trong năm mới của tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình. Hy vọng sẽ có một trận đấu sôi nổi, bất luận Malaysia bị trừ bao nhiêu điểm".