Xuân Son ném chai nước & mối lo lớn cho ĐT Việt Nam

Những ngày qua, hình ảnh Nguyễn Xuân Son ném chai nước sau khi Nam Định FC thua Thể Công-Viettel 0-1 ngày 24/2 đã trở thành chi tiết gây nhiều tranh luận. Nó không chỉ phản ánh sự bức xúc cá nhân của một chân sút quen với việc được tin tưởng tuyệt đối, mà còn cho thấy áp lực đang đè nặng lên vai tiền đạo chủ lực của CLB Nam Định.

Phong độ thất thường và dấu hiệu tâm lý bất ổn

Xuân Son từng là biểu tượng cho sức mạnh tấn công của đội bóng thành Nam: giàu năng lượng, pressing quyết liệt và đặc biệt hiệu quả trong vòng cấm. Tuy nhiên, giai đoạn gần đây, anh không còn duy trì được sự bùng nổ như trước. Sự sắc bén trong những pha xử lý quyết định giảm sút, khả năng dứt điểm thiếu ổn định và cảm giác bóng không còn “mượt” như thời điểm anh đạt phong độ cao nhất.

Điều đáng nói không chỉ nằm ở chuyện bàn thắng. Ở nhiều trận, Xuân Son tỏ ra nóng vội, thường xuyên tranh cãi với trọng tài hoặc phản ứng mạnh khi đồng đội xử lý hỏng hoặc với đối thủ. Khoảnh khắc ném chai nước sau khi rời sân là hệ quả của chuỗi ngày ức chế tích tụ. Một cầu thủ sống bằng cảm xúc như anh, khi không ghi bàn, dễ rơi vào vòng xoáy tiêu cực: càng muốn chứng tỏ, càng vội vàng; càng vội vàng, càng thiếu chính xác.

Xuân Son đang có phong độ bất ổn tại Nam Định FC.

Sự thay đổi về cách sử dụng nhân sự và chiến thuật của Nam Định thời gian qua cũng ảnh hưởng đến Xuân Son. Khi đội bóng không còn vận hành trơn tru ở tuyến giữa, số cơ hội “dọn cỗ” cho tiền đạo cắm giảm đi rõ rệt. Xuân Son buộc phải lùi sâu hơn, tham gia nhiều hơn vào khâu phối hợp, đồng nghĩa với việc anh xa khung thành hơn và ít xuất hiện trong những tình huống có xác suất ghi bàn cao.

Từ một chân sút tạo khác biệt bằng sự ổn định, Xuân Son đang cho thấy hình ảnh của một tiền đạo phụ thuộc khá nhiều vào trạng thái tâm lý. Và đó mới là điều khiến người hâm mộ lo ngại nhất.

Bài toán lớn cho ĐT Việt Nam trước trận gặp Malaysia

Chỉ hơn một tháng nữa, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu then chốt với Malaysia ngày 31/3 tại bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đây là trận đấu mà mục tiêu không chỉ dừng lại ở chiến thắng, mà còn là một thắng lợi đủ cách biệt để tạo lợi thế trong cuộc đua hiệu số (trừ khi trước đó CAS ra phán quyết bất lợi với Malaysia, dẫn với việc AFC phạt họ thua ngược 2 trận trước Việt Nam, Nepal ở lượt đi bảng F).

Trong bối cảnh ấy, Xuân Son được kỳ vọng là mũi nhọn chủ lực. Anh sở hữu thể hình, tốc độ và khả năng tì đè phù hợp với những trận cầu có tính va chạm cao như khi gặp Malaysia. Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định ở cấp CLB khiến ban huấn luyện đội tuyển không thể không băn khoăn.

Hy vọng Xuân Son sẽ kịp thời trở lại, để tỏa sáng trên ĐTQG.

Một tiền đạo bước vào trận đấu lớn với tâm lý bất an sẽ rất khó phát huy tối đa năng lực. Trước hàng thủ giàu thể lực của Malaysia, sự bình tĩnh trong những khoảnh khắc quyết định là yếu tố sống còn. Nếu Xuân Son nóng vội, anh có thể rơi vào bẫy khiêu khích hoặc đánh mất sự chính xác ở các pha dứt điểm – điều từng xảy ra trong giai đoạn sa sút vừa qua.

ĐT Việt Nam hiện không có quá nhiều trung phong đạt phong độ cao và có khả năng tạo đột biến độc lập. Chính vì vậy, nếu Xuân Son không đạt trạng thái tốt nhất, sức tấn công của đội tuyển sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Áp lực “phải thắng đậm” càng khiến gánh nặng đặt lên vai anh lớn hơn.

Hy vọng từ sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt

Giữa thời điểm nhạy cảm ấy, việc Nam Định gọi trở lại HLV Vũ Hồng Việt được xem như một cú hích quan trọng. Ông Việt là người hiểu rõ Xuân Son, từng giúp anh thăng hoa trong giai đoạn thành công trước đây.

Mối quan hệ thầy – trò quen thuộc có thể là chìa khóa để giải quyết cả vấn đề chuyên môn lẫn tâm lý. Khi được đặt trong hệ thống phù hợp, có niềm tin và sự chia sẻ, Xuân Son thường phát huy tối đa phẩm chất của mình: di chuyển thông minh, chọn vị trí nhạy bén và dứt điểm lạnh lùng.

Quan trọng hơn, một môi trường ổn định sẽ giúp anh giải tỏa áp lực. Với một tiền đạo, chỉ cần một bàn thắng “khai thông”, mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh. Sự tự tin quay trở lại sẽ kéo theo hiệu suất cải thiện, và từ đó, tâm lý tích cực được tái lập.

Từ nay đến cuối tháng 3, quỹ thời gian không quá nhiều nhưng Nam Định FC sẽ còn 3 trận đấu nữa tại V.League. Nếu Xuân Son kịp tìm lại nhịp ghi bàn trong màu áo Nam Định, đó sẽ là tín hiệu tích cực cho đội tuyển. Ngược lại, nếu những biểu hiện mất kiểm soát còn tiếp diễn, ĐT Việt Nam sẽ phải đối mặt với bài toán nan giải ở vị trí trung phong.

Bóng đá luôn có những chu kỳ phong độ. Với Xuân Son, giai đoạn trồi sụt hiện tại có thể chỉ là một khúc quanh ngắn. Tuy nhiên, trong bối cảnh đội tuyển chuẩn bị bước vào trận đánh lớn, từng dấu hiệu nhỏ cũng đủ để trở thành mối lo.

Chiếc chai nước bị ném đi có thể chỉ là phút nóng giận nhất thời. Nhưng phía sau nó là câu chuyện về áp lực, kỳ vọng và trách nhiệm. Và với ĐT Việt Nam, hy vọng rằng từ nay đến ngày 31/3, người ta sẽ được thấy một Xuân Son khác – điềm tĩnh hơn, sắc bén hơn và sẵn sàng gánh vác vai trò đầu tàu trên hàng công.