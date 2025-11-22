Xuân Son "mất" hơn 3 tỷ đồng

Tiền vệ Nguyễn Xuân Son vừa trải qua một quãng thời gian đầy khó khăn khi giá trị chuyển nhượng của anh bị đánh giá giảm mạnh trên thị trường. Theo thông tin từ trang định giá cầu thủ Transfermarkt, giá trị của Xuân Son đã giảm từ 700.000 euro xuống còn 600.000 euro, tương đương mất hơn 3 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc giảm giá này được xác định là chấn thương dài hạn mà cầu thủ sinh năm 2001 phải đối mặt từ đầu năm. Xuân Son đã nghỉ thi đấu khoảng 11 tháng, không được đăng ký tham dự các trận đấu ở giai đoạn một mùa giải. Thời gian dài không thi đấu khiến phong độ và giá trị chuyển nhượng của anh bị ảnh hưởng đáng kể.

Xuân Son đang dần trở lại

Dù vậy, việc giảm giá trị này không gây quá nhiều lo ngại, bởi Xuân Son vẫn đang thuộc biên chế CLB Nam Định với hợp đồng dài hạn 6 năm. CLB và người hâm mộ vẫn kỳ vọng cầu thủ trẻ sẽ sớm trở lại phong độ cao và đóng góp quan trọng cho đội bóng.

Niềm vui trở lại với Xuân Son là khi anh góp mặt trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Lào mới đây, đồng thời ghi bàn mở tỷ số, cho thấy dấu hiệu hồi phục tích cực sau chấn thương kéo dài. Đây cũng là cơ hội để anh chứng minh giá trị thực sự của mình trên sân cỏ, đồng thời lấy lại niềm tin từ CLB và người hâm mộ.