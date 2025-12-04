Xuân Son "lên thần", giúp đại gia Việt Nam đại thắng trên đất Myanmar

Tối 4/12, tại sân Thuwunna (Myanmar), Thép Xanh Nam Định có chuyến làm khách được đánh giá đầy thách thức trước chủ nhà Shan United — nhưng sau 90 phút, đội bóng Việt Nam đã khép lại trận đấu bằng một chiến thắng 3–0 vô cùng ấn tượng. Kết quả này giúp Nam Định tiếp tục giữ mạch toàn thắng và giành lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Trận đấu diễn ra khá chặt chẽ từ đầu, khi Nam Định nhập cuộc thận trọng và gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát, phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà. Phải tới phút 45, bước ngoặt mới xuất hiện: từ một pha phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài cho Nam Định hưởng phạt đền — và trên chấm 11m, tiền đạo Nguyễn Xuân Son bình tĩnh chuyển hoá cơ hội thành bàn mở tỉ số. Bàn thắng trước giờ nghỉ giúp Nam Định bước vào hiệp 2 với lợi thế tâm lý rõ ràng.

Nam Định có chiến thắng ấn tượng trước đại diện Myanmar.

Sau giờ nghỉ, Nam Định triển khai tấn công mạch lạc hơn. Chỉ 7 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, xuất phát từ pha bứt tốc bên cánh của ngoại binh Brenner, bóng được treo vào khu vực cấm địa để Xuân Son băng vào đệm lòng cận thành, nâng tỉ số lên 2–0. Đó cũng là lúc thế trận dần nghiêng hẳn về phía đại diện Việt Nam. Phút 81, Shan United chịu tổn thất nặng khi cầu thủ Mark Sekyi nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng cao chân nguy hiểm thẳng người Ngọc Sơn — từ đó Nam Định càng dễ đá hơn. Chỉ 5 phút sau, Xuân Son hoàn tất cú hat-trick với cú dứt điểm quyết đoán sau tình huống hỗn loạn trong khu cấm, ấn định chiến thắng 3–0 cho đội khách.

Về mặt con người và chiến thuật, Nam Định cho thấy sự tỉnh táo và hiệu quả: dù nhập cuộc chậm và chịu áp lực ban đầu, họ không vội vàng mà chơi chắc, chờ thời cơ; khi có bàn thắng, họ nhanh chóng chuyển sang tấn công đa dạng, khai thác biên, tận dụng sai lầm của đối phương, và biết biến lợi thế hơn người thành bàn. Hàng thủ chơi ổn, kiểm soát tốt khu vực giữa sân; còn hàng công, với Xuân Son là điểm sáng sáng nhất — tỏ ra sắc bén và biết tận dụng sơ hở.

Xuân Son có màn trình diễn ấn tượng.

Chiến thắng 3–0 trên sân khách, lại với cú hat-trick của Xuân Son, mang ý nghĩa lớn đối với Nam Định. Trước khi trận này diễn ra, đội bóng Việt Nam được xem là một trong những ứng viên mạnh và chịu áp lực phải thắng — do phong độ không tốt ở V.League và thất bại tại AFC Champions League 2.

Giờ đây, với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng ở vòng bảng - ASEAN Club Championship 2025/26, Nam Định vượt lên mạnh mẽ trong cuộc đua giành vé đi tiếp — tâm lý được cải thiện rõ rệt, tinh thần hưng phấn, niềm tin trở lại.

Ở chiều ngược lại, Shan United — dù được chơi trên sân nhà — phải đối mặt với nỗi thất vọng lớn. Họ không chỉ để thua đậm, mà còn mất người giữa trận, cho thấy sự thiếu ổn định và kém hiệu quả khi gặp đối thủ phối hợp tốt và biết khai thác bài bản. Điều này đặt dấu hỏi lớn về khả năng họ có thể bứt phá ở đấu trường khu vực nếu không sớm cải thiện.

Tóm lại, trận thắng 3–0 của Nam Định không chỉ là một chiến thắng quan trọng đơn lẻ — đó là lời khẳng định rằng đội bóng Việt Nam biết cách đứng dậy sau giai đoạn khó khăn, biết cách tận dụng cơ hội và phát huy hiệu quả chiến thuật lẫn tinh thần thi đấu. Với đà này, nếu giữ được phong độ và tinh thần, Nam Định có thể làm nên nhiều điều bất ngờ tại ASEAN Club Championship 2025/26 — đó sẽ không chỉ là niềm tự hào cho CLB, mà còn là tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam ở mặt trận khu vực.