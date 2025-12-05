Xuân Son lập hat-trick, fan Malaysia: "Chúng tôi thực sự lo ngại!"

Ngay sau trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và Shan United (chủ nhà, Myanmar) tại bảng B của ASEAN Club Championship 2025/26, toàn bộ Đông Nam Á lập tức xôn xao về cú hat-trick “siêu hạng” của Xuân Son — màn tỏa sáng giúp Nam Định đánh bại đội chủ nhà 3-0. Chiến thắng không chỉ mang ý nghĩa kết quả, mà còn tạo nên cơn “địa chấn” thực sự trên mạng xã hội khu vực.

Trên các diễn đàn, trang mạng và mạng xã hội khắp Đông Nam Á — từ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Campuchia cho đến Indonesia — cái tên “Xuân Son” được nhắc đến với giọng điệu đầy ngưỡng mộ. Một cổ động viên xúc động chia sẻ: “Hai con quái vật Xuân Son và Văn Hậu trở lại, cả Đông Nam Á đã sẵn sàng chưa?”

Một ý kiến khác thẳng thắn rằng: “Xuân Son thực sự đẳng cấp. Nếu anh ấy lấy lại phong độ, đó sẽ là mối đe dọa lớn cho mọi đội bóng Đông Nam Á.” Đáng chú ý, thậm chí một fan từ Malaysia cũng thừa nhận: “Nếu Xuân Son đối đầu Malaysia lúc này, chúng tôi thực sự lo ngại.”

Xuân Son tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Nam Định FC.

Không nhiều cầu thủ có thể tạo ra tiếng vang lớn chóng vánh như vậy sau một trận đấu — nhưng Xuân Son đã làm được. Ở sân Thuwunna (Myanmar), anh lần lượt hoàn tất hat-trick: mở tỉ số trên chấm phạt đền cuối hiệp 1, nhân đôi cách biệt đầu hiệp 2 từ pha đệm bóng cận thành, rồi ấn định thắng lợi với một cú vô-lê nửa nảy đẹp mắt ở phút 87.

Với màn trình diễn xuất sắc đó, anh không chỉ giúp Nam Định giành 3 điểm quý giá, mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng tới toàn bộ các đối thủ trong khu vực — rằng một tiền đạo vừa trải qua chấn thương nặng hồi phục vẫn có thể trở lại mạnh mẽ đến vậy.

Chiến thắng 3-0 và cú hat-trick của Xuân Son đồng thời giúp Thép Xanh Nam Định tạm vươn lên dẫn đầu bảng B, cùng 6 điểm sau 2 trận toàn thắng — tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Nhưng điều đáng nói không chỉ là vị thế trên bảng xếp hạng, mà là sự hồi sinh của một chân sút từng bị nghi ngờ sau chấn thương kéo dài gần một năm. Nhiều người nhận định: cú hat-trick này chính là biểu hiện sống động cho ý chí, sự kiên trì và đẳng cấp thật sự của Xuân Son.

Phản ứng từ cộng đồng Đông Nam Á không chỉ là lời khen cho một cầu thủ, mà còn là lời cảnh báo cho các đối thủ: nếu đội bóng nào nghĩ rằng Nam Định (hay Việt Nam) là dễ nuốt — hãy nhìn lại cái tên Xuân Son. Khi một cầu thủ như anh “cháy” đúng thời điểm, bất kỳ đối thủ nào cũng cần phải dè chừng.

Với cú hat-trick siêu hạng, cộng với tinh thần thi đấu hưng phấn, Thép Xanh Nam Định rõ ràng đang trở lại một cách mạnh mẽ trên bản đồ bóng đá khu vực. Còn với riêng Xuân Son — đây có thể là cú bật dậy ngoạn mục, để anh khẳng định giá trị của mình với cả CLB lẫn người hâm mộ, và đánh dấu sự trở lại đầy hứa hẹn sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương.