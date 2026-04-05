Hà Tĩnh và Nam Định - Clip: FPT Play

Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son tiếp tục ghi dấu ấn trong chiến thắng quan trọng của Nam Định trước Hà Tĩnh tại V-League 2025-2026. Màn trình diễn ấn tượng của chân sút trụ cột tuyển Việt Nam giúp đội bóng thành Nam cải thiện vị thứ trên bảng xếp hạng.

Xuân Son lên tiếng đúng lúc

Trong cuộc đối đầu với Hà Tĩnh, Nam Định FC bước vào trận với áp lực lớn khi phong độ tại V-League chưa ổn định. Tuy nhiên, khi đội bóng cần nhất, Nguyễn Xuân Son đã biết cách tỏa sáng để mang về lợi thế quan trọng.

Tiền đạo nhập tịch tiếp tục cho thấy giá trị của mình bằng khả năng chọn vị trí và dứt điểm sắc bén. Bàn thắng của Xuân Son không chỉ giúp Nam Định khai thông thế bế tắc mà còn tạo cú hích tinh thần cho toàn đội. Đây cũng là minh chứng cho việc chân sút sinh năm 1997 đang dần lấy lại cảm giác ghi bàn tại sân chơi quốc nội, sau quãng thời gian chịu nhiều áp lực.

Sự hiện diện của Xuân Son trên hàng công giúp lối chơi của Nam Định trở nên trực diện và hiệu quả hơn. Anh không chỉ ghi bàn mà còn đóng vai trò kết nối, kéo giãn hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh.

Thế trận giằng co và bản lĩnh của nhà vô địch

Dù có bàn thắng dẫn trước, Nam Định vẫn gặp không ít khó khăn trước lối chơi kỷ luật của Hà Tĩnh. Đội khách cho thấy sự lì lợm với khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ và phản công sắc nét.

Thực tế, Hà Tĩnh đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm và khiến hàng thủ đội chủ nhà phải làm việc vất vả. Trận đấu diễn ra với tốc độ cao, nhiều pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân.

Điểm khác biệt nằm ở bản lĩnh của Nam Định. Không còn hình ảnh phung phí cơ hội như những vòng đấu trước, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt đã biết cách tận dụng thời cơ để định đoạt trận đấu. Trước đó, đội bóng thành Nam từng nhiều lần đánh rơi điểm số vì mất tập trung ở khoảng thời gian cuối trận, khiến cơ hội vô địch V-League 2025-2026 trở nên hạn hẹp.

Cú hích cho cuộc đua đường dài

Chiến thắng trước Hà Tĩnh không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp Nam Định giải tỏa áp lực, vươn lên thứ 7 trên bảng xếp hạng với 24 điểm. Quan trọng hơn, màn tỏa sáng của Xuân Son mang đến tín hiệu tích cực cho giai đoạn còn lại của mùa giải.

Sau khi từng trải qua chuỗi trận dài không thắng và rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng, Nam Định rất cần những cá nhân biết tạo khác biệt như Xuân Son để duy trì phong độ ổn định, nhen nhóm hy vọng lọt tốp 4 V-League chung cuộc.

