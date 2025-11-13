Xuân Son hào hứng đấu tuyển Lào, HLV Kim Sang-sik chỉ cho ngồi… dự bị?

Hôm qua, chia sẻ với truyền thông khi trở lại ĐT Việt Nam sau gần 10 tháng vắng bóng, siêu tiền đạo Xuân Son hào hứng chia sẻ:

"Hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi. Tôi đã chờ thời điểm này nhiều tháng qua, kể từ khi gặp chấn thương tại chung kết lượt về AFF Cup 2024 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. Luôn là cảm giác như vậy. Tôi rất hãnh diện mỗi khi được chơi cho tuyển Việt Nam.

Cho đến hiện tại, tôi có thể chơi trọn vẹn cả trận đấu (giữa Việt Nam và Lào - PV). Mọi người có thể yên tâm là không có bất cứ rủi ro hay nguy hiểm nào với tôi cả. Tôi tự tin là mình có thể đáp ứng mọi yêu cầu chuyên môn từ Ban huấn luyện, với 100% thể trạng hiện tại.

Như đã nói, tôi đã tập luyện với khối lượng và cường độ cao từ Nam Định FC. Bất cứ khoảnh khắc nào, thời điểm nào, giai đoạn nào hay kể cả là trọn vẹn trận đấu, tôi cũng đã sẵn sàng. Tôi chỉ chờ hiệu lệnh từ HLV Kim Sang-sik thôi".

Xuân Son khao khát trở lại chơi cho ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, vẫn có không ít những sự lo lắng cho Xuân Son. Bởi chấn thương anh gặp phải – gãy chân – là cực nặng. Nhiều ý kiến cho rằng dù Xuân Son được cho đã bình phục hẳn chấn thương, cũng cần hết sức thận trọng trong việc sử dụng anh trở lại.

Vậy HLV Kim Sang-sik tới đây sẽ sẽ dụng Xuân Son thế nào trước Lào? Cho thi đấu từ đầu tới hết trận, hay thay ra sớm hoặc đưa vào từ băng ghế dự bị?

Về vấn đề này, BLV Quang Huy nêu quan điểm: "Tôi nghĩ trận tới gặp Lào, Xuân Son chỉ nên vào sân từ băng ghế dự bị thôi, thậm chí không thi đấu cũng được. Cậu ấy vừa mới bình phục chấn thương rất nặng, lên đội tuyển chủ yếu là lấy tinh thần, hòa nhập không khí thôi. Nếu có thì vào sân thi đấu vài phút.

Nếu Xuân Son có vào thi đấu thì tôi cũng không đặt nặng yêu cầu gì ở cậu ấy cả. Thậm chí nếu cậu ấy vào sân mà chơi lăn xả, xông xáo thì tôi lại càng không thích. Theo tôi là cứ vào sân chơi nhẹ nhàng, lấy lại cảm giác một chút, một chút một thôi".

Xuân Son và ĐT Việt Nam cần thận trọng trong quá trình trở lại sau chấn thương.

Sau trận gặp Lào, Nguyễn Xuân Son sẽ chờ tới 31/3 mới lại có cơ hội chơi cho ĐT Việt Nam, và khi ấy sẽ là đụng độ Malaysia. Tại trận đấu đó, NHM Việt Nam sẽ thật sự cần Xuân Son. Liệu tới thời điểm ấy, chúng ta đã có thể yên tâm sử dụng Xuân Son, và ngôi sao này đã hồi phục được bao nhiêu phong độ?

BLV Quang Huy tiếp: "Cho tới cuối tháng Ba năm sau khi chúng ta tái đấu Malaysia, tôi cho rằng Xuân Son sẽ có một hành trình ngắn phục hồi tốt. Nam Định FC hiện tại cũng có nhiều vấn đề nhưng về cơ bản họ có lực lượng dày, không mang áp lực phải bắt Xuân Son "cày" ngay khi vừa trở lại sau chấn thương.

Vì thế, tôi nghĩ Xuân Son sẽ có một lộ trình trở lại hợp lý ở CLB Nam Định. Không thể nói trước được là tới cuối tháng Ba tới, cậu ấy sẽ lấy lại bao nhiêu % phong độ so với tại AFF Cup 2024. Nhưng tôi tin là nếu ra sân thi đấu trước Malaysia, cậu ấy sẽ thể hiện phong độ tốt, làm hài lòng NHM".

Nếu trước Lào, Xuân Son có thể chơi hay thì là điều rất tốt. Nhưng quả thật, để đảm bảo anh không gặp vấn đề gì về sức khỏe, HLV Kim Sang-sik vẫn cần hết sức thận trọng. Dù sao, nếu không có Xuân Son, ĐT Việt Nam vẫn thừa sức thắng Lào nếu chơi đúng sức. Ở lượt đi bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 này, ĐT Việt Nam đã vượt qua Lào với tỷ số 5-0 vào ngày 25/3/2025.