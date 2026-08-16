Xuân Son gây sốt khi ăn mừng như Kăng-gu-ru khi bay người đánh đầu tung lưới Malaysia

Trọn vẹn khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng của Xuân Son.

Tối 16/8, trong khuôn khổ trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân khách Kuala Lumpur, tuyển Việt Nam đã tìm được bàn mở tỷ số vô cùng quan trọng nhờ cú đánh đầu đẳng cấp của tiền đạo Nguyễn Xuân Son ở những giây cuối cùng của hiệp một.

Xuân Son ăn mừng như một chú chuột túi

Khởi nguồn cho bàn thắng là đường chuyền dài chuẩn xác vượt tuyến. Phút 45+5, nhận bóng trong thế bị theo kèm sát sao, Trương Tiến Anh thực hiện pha khống chế bước một cực kỳ gọn gàng. Ngay sau đó, hậu vệ này phô diễn kỹ thuật cá nhân vặn sườn, loại bỏ hoàn toàn sự truy cản của cầu thủ phòng ngự Malaysia rồi tung ra quả tạt có điểm rơi hoàn hảo vào vòng cấm.

Trong tư thế không ai kèm, tiền đạo Nguyễn Xuân Son băng vào dũng mãnh, thực hiện cú bay người đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ thành Azri Ghani, đưa bóng nằm gọn trong lưới đội chủ nhà.

Ngay sau tình huống ăn mừng phấn khích của các cầu thủ Việt Nam, công nghệ VAR đã lập tức vào cuộc để kiểm tra khả năng việt vị. Sự hồi hộp bao trùm bầu không khí trên sân. Tuy nhiên, sau ít phút hội ý và xem lại băng ghi hình, trọng tài chính xác nhận bàn thắng hoàn toàn hợp lệ trong sự vỡ òa của toàn bộ ban huấn luyện cùng người hâm mộ Việt Nam.

Pha lập công mang đậm dấu ấn cá nhân lẫn sự ăn ý tuyệt vời này không chỉ giúp Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0, mà còn mang lại lợi thế tinh thần cực kỳ to lớn trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.