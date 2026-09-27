Xuân Son gặp cảnh trớ trêu

Xuân Son đã chấn thương còn phải đi kiểm tra doping ở trận ĐT Việt Nam thắng 1-0 Philippines.

Sau chiến thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam trước Philippines tại lượt trận ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, tiền đạo Nguyễn Xuân Son rơi vào tình cảnh khá trớ trêu khi vừa gặp chấn thương lại vừa phải trực tiếp thực hiện đợt kiểm tra doping sau trận. Trước đó, chân sút này đã gặp sự cố ở đùi sau một nỗ lực bứt tốc chuyền bóng cho Đình Bắc, buộc phải rời sân sớm và lập tức chườm đá hạ nhiệt. Tuy nhiên, chưa kịp nghỉ ngơi hay chăm sóc y tế sâu, Xuân Son cùng người đồng đội Nguyễn Hoàng Đức đã nhận thông báo trở thành hai cái tên được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên cho quy trình thử chất cấm bắt buộc.

Xuân Son gặp chấn thương trong trận đấu của tuyển Việt Nam (Ảnh: MD)

Trường hợp của Hoàng Đức cũng thu hút sự chú ý khi anh thậm chí không thi đấu một phút nào trong suốt trận gặp Philippines nhưng vẫn nằm trong diện bị gọi tên. Theo quy định chống doping do FIFA áp dụng dựa trên bộ luật của Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA), danh sách bốc thăm được thực hiện hoàn toàn ngẫu nhiên bằng phần mềm kỹ thuật số dựa trên danh sách đăng ký thi đấu nộp trước giờ bóng lăn. Do đó, bất kỳ cầu thủ nào có tên trong danh sách đăng ký dù đá chính, dự bị hay ngồi trọn 90 phút trên băng ghế chỉ đạo đều có xác suất bị chọn ngang nhau, không phụ thuộc vào phong độ hay thời lượng ra sân.

Ngay khi nhận thông báo, cầu thủ sẽ có một cán bộ giám sát đi kèm liên tục cho đến khi hoàn tất việc lấy mẫu nước tiểu hoặc máu. Mỗi mẫu thử được chia làm hai phần (mẫu A và mẫu B) trước khi gửi tới phòng thí nghiệm đạt chuẩn WADA để phân tích bằng thiết bị chuyên dụng. Dù thủ tục này mang lại không ít vất vả cho một cầu thủ đang bị đau như Xuân Son, đây vẫn là quy định bắt buộc đối với bóng đá đỉnh cao nhằm duy trì tinh thần thể thao sạch và công bằng tại các giải đấu quốc tế.