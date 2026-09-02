Xuân Son được CLB Nam Định thưởng lớn sau ASEAN Cup 2026

CLB Nam Định thưởng tiền cho Xuân Son sau thành tích vô địch ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Theo thông báo từ CLB Nam Định, đội trưởng của đội bóng này tại V.League 2026/27 tiếp tục là thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Bốn đội phó gồm Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Văn Toàn, Tô Văn Vũ và Nguyễn Phong Hồng Duy. Nhóm cầu thủ này đều thi đấu cho đội chủ sân Thiên Trường nhiều năm qua và đóng góp lớn về chuyên môn.

Trước đó, CLB Nam Định thưởng cho Xuân Son và Văn Vĩ - hai ngôi sao cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 số tiền 500 triệu đồng/người. Tuy nhiên, không có đặc ân nào khác khi Văn Vĩ không nằm trong ban cán sự đội bóng còn Xuân Son vẫn chỉ là đội phó. Nguyên Mạnh với vai trò không thể thay thế cả trong lẫn ngoài sân cỏ tiếp tục được CLB Nam Định tin tưởng.

Trần Nguyên Mạnh là đội trưởng CLB Nam Định.

V.League 2025/26 không phải mùa giải thành công với thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Việc phải thi đấu trên nhiều mặt trận khiến Nam Định không giữ được phong độ ổn định, có thời điểm còn rơi vào vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng.

Ngay cả Nguyễn Xuân Son cũng đánh mất phong độ của mình khi trở lại sau chấn thương. Suốt một thời gian dài, cầu thủ này vướng phải nhiều tin đồn về việc tăng cân mất kiểm soát, thể trạng nặng nề và thiếu linh hoạt hơn cách đây một năm. Phải mất nhiều vòng đấu, Xuân Son mới dần lấy lại phong độ và giúp Nam Định tăng tốc ở cuối mùa giải.

Trên bình diện đội tuyển quốc gia, Xuân Son vẫn đóng vai trò đặc biệt quan trọng dù không phải lúc nào cũng ra sân trong đội hình xuất phát. Tiền đạo sinh năm 1997 thường xuyên vào sân từ băng ghế dự bị rồi tỏa sáng. Ở các trận đấu quan trọng trước Indonesia hay Malaysia, Xuân Son đều ghi bàn và giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

Nhìn chung, Nguyễn Xuân Son vẫn sẽ là trụ cột của CLB Nam Định và đội tuyển Việt Nam. Nhưng để ngôi sao này thể hiện phong độ “hủy diệt” trước khi gặp chấn thương nặng là điều khó xảy ra.