Xuân Son chấn thương, lặng lẽ ngồi khán đài xem đội tuyển Việt Nam thi đấu

Tiền đạo Xuân Son đến sân cổ vũ tuyển Việt Nam trong trận thắng 2-0 Đài Bắc Trung Hoa.

Trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam 2-0 Đài Bắc Trung Hoa trên sân vận động Thiên Trường tối ngày 11/11. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son xuất hiện trên khu vực khán đài VIP.

Chứng kiến các đồng đội liên tiếp tỏa sáng trên mặt trận tấn công từ trên khán đài, ống kính truyền hình đã bắt trọn khoảnh khắc Nguyễn Xuân Son lộ rõ vẻ mặt khá trầm tư. Dù không giấu được sự sốt ruột khi phải làm khán giả bất đắc dĩ, sự có mặt của chân sút thuộc biên chế CLB Nam Định vẫn cho thấy tinh thần gắn kết và sự ủng hộ tuyệt đối dành cho tập thể đội tuyển.

Xuân Son đến cổ vũ tuyển Việt Nam

Xuân Son buộc phải lỡ hẹn với đợt hội quân lần này do đang trong quá trình điều trị chấn thương cơ đùi sau từ chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026. Hiện tại, Xuân Son đang tích cực tập luyện phục hồi kết hợp cùng liệu pháp châm cứu nhằm sớm lấy lại thể trạng tốt nhất.

Màn trình diễn chói sáng của Olaha Mạnh Đức cùng sự khao khát trở lại của Nguyễn Xuân Son đang thắp lên niềm tin lớn từ người hâm mộ bóng đá nước nhà. Tất cả đều đang đếm ngược ngày chân sút của CLB Nam Định bình phục hoàn toàn để tạo nên bộ đôi "song sát" đầy biến ảo cùng Olaha trên hàng công tuyển Việt Nam, hướng tới mục tiêu chinh phục VCK Asian Cup 2027.