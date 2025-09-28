Xuân Son “buồn rười rượi’, Quang Hải ghi dấu ấn ngày CLB Nam Định thua trắng trên sân nhà

Tâm điểm của vòng 5 V.League chính là cuộc chạm trán giữa CLB Nam Định gặp CAHN trên sân Thiên Trường. Đáng chú ý trong đội hình xuất phát là sự trở lại của Quang Hải bên phía đội khách sau quãng thời gian chấn thương.

Dù phải chơi trên sân khách song CAHN mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Sự năng nổ của Đình Bắc, Quang Hải cùng chiến thuật tấn công nhiều bên cánh trái đã gây ra khá nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của Nam Định. Trong khi đó, Nam Định chơi có phần bế tắc, không triển khai được nhiều pha bóng nguy hiểm về phía cầu môn đối phương. Trên khán đài, tiền đạo Xuân Son tỏ ra khá sốt ruột khi theo dõi các đồng đội thi đấu.

Với thế trận lấn lướt, CAHN đã có được thành quả đó là bàn thắng mở tỷ số ở phút 37. Quang Hải đóng vai trò khá lớn trong bàn thắng này. Anh phát động tấn công với pha chuyền bóng tinh tế, sau đó Alan làm tường và Leo Artur dứt điểm chìm vào góc trái Nguyên Mạnh, mở tỷ số cho CAHN.

Sau bàn thắng, CAHN vẫn là đội chơi chủ động hơn. Bộ đôi ngoại binh Leo Artur và Alan tiếp tục gây ra sóng gió về phía cầu môn đội chủ nhà.

CLB Nam Định chơi rất bế tắc trước đội khách CAHN.

Đầu hiệp 2, Nam Định thay một số vị trí với hy vọng tăng khả năng tấn công. Tuy nhiên, các phương án thay người không mang lại nhiều hiệu quả. Thậm chí, CAHN mới là đội tạo được những pha tấn công nguy hiểm hơn dựa vào sự gắn kết giữa các tiền vệ và tiền đạo.

Hệ quả là điều gì cần đến cũng phải đến. CAHN tiếp tục trừng phạt hàng thủ Nam Định bằng bàn nhân đôi cách biệt. Phút 68, từ một đường chuyền tuyệt vời của Leo Artur để Quang Hải thoát xuống đối mặt Nguyên Mạnh. Thủ môn của Thép Xanh Nam Định khiến đội trưởng của CAHN ngã xuống, nhưng bóng kịp đẩy sang cho Alan. Trước khung thành bỏ trống, Alan đã nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng thủ đô.

Bàn thắng này coi như cũng định đoạt trận đấu, bởi trong phần còn lại, CLB Nam Định chơi rất bế tắc. Họ dồn đội hình lên cao hơn, song bất lực trước hàng phòng ngự chơi thấp, được tổ chức tốt của CAHN. Theo thống kê, Nam Định thậm chí không thực hiện được bất kỳ cú sút trúng đích nào trong suốt trận đấu. Trên khán đài, máy quay truyền hình lại bắt được hình ảnh Xuân Son tỏ rõ sự thất vọng.

Chung cuộc, CAHN thắng 2-0 đầy thuyết phục. Kết quả này giúp CAHN tiếp tục ở tốp đầu với 13 điểm, trong khi Nam Định (7 điểm) tụt xuống vị trí thứ 7 trên BXH.

