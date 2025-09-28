Xót xa: VĐV Olympic 19 tuổi tử vong vì tai nạn kinh hoàng lúc tập luyện

Làng thể thao quốc tế vừa đón nhận tin buồn khi Naufal Takdir Al Bari - VĐV thể dục dụng cụ 19 tuổi người Indonesia - qua đời sau một tai nạn nghiêm trọng trong lúc tập luyện tại Nga.

Theo truyền thông Nga, Naufal gặp chấn thương nặng ở vùng cổ sau khi rơi xuống hố bọt trong bài tập xà đơn. Anh được đưa vào điều trị tích cực tại bệnh viện GA Zakharyin (Penza) suốt 12 ngày, nhưng không thể qua khỏi.

Naufal Takdir Al Bari, tài năng thể dục dụng cụ Indonesia mới 19 tuổi, đã qua đời sau chấn thương cổ nghiêm trọng trong lúc tập luyện tại Nga hồi tháng 9. Sự ra đi đột ngột của anh để lại nỗi đau xót khôn nguôi cho làng thể thao Indonesia

Liên đoàn Thể dục Dụng cụ Indonesia xác nhận: "Naufal Takdir Al Bari đã trở về với lòng thương xót của Allah. Cậu là một tài năng sáng giá và sự ra đi của cậu là mất mát to lớn với thể thao Indonesia. Naufal được chuẩn bị để thi đấu tại Giải vô địch Thể dục Dụng cụ Thế giới 2025, SEA Games 2025 ở Bangkok và hướng tới tấm vé Olympic Los Angeles 2028".

Phía Liên đoàn Thể dục Dụng cụ Nga cũng lên tiếng cho biết tai nạn xảy ra khi Naufal thực hiện một động tác phức tạp mà anh chưa sẵn sàng để tập luyện. Ông Vasily Titov - Phó Chủ tịch Liên đoàn - chia sẻ: "Chúng tôi đã điều tra toàn bộ sự việc. Thật không may, vận động viên chưa được chuẩn bị để thực hiện động tác này. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trong việc vận chuyển và hồi hương thi thể".

Sự ra đi của Naufal ở tuổi 19 không chỉ để lại nỗi đau lớn cho gia đình, bạn bè mà còn là cú sốc với làng thể thao Indonesia, khi anh được xem là niềm hy vọng sáng giá cho Olympic 2028.