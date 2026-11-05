Xót xa tiền đạo qua đời ở tuổi 30, Ronaldo lập tức có hành động gây chú ý

Ronaldo chung tay hỗ trợ gia đình cầu thủ đột ngột qua đời ở tuổi 30.

Làng bóng đá Tây Ban Nha vừa trải qua nỗi buồn lớn khi tiền đạo Jesús de Miguel (CLB Tenerife) qua đời ở tuổi 30. Sự ra đi đột ngột của anh để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ.

Thảm kịch xảy ra trong trận đấu giữa Tenerife và FC Andorra hôm 2/11 trên sân Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez. Ở những phút cuối trận, De Miguel có cú va chạm mạnh với thủ môn Jesús Owono bên phía đối thủ và gục xuống sân. Dù được đội ngũ y tế sơ cứu kịp thời và chuyển đến Bệnh viện Nuestra Señora de Candelaria, tiền đạo 30 tuổi đã không qua khỏi sau sự cố ngừng tim đột ngột tại phòng hồi sức tích cực.

Sự việc khiến cộng đồng bóng đá bàng hoàng. Trên trang cá nhân, Cristiano Ronaldo chia sẻ hình ảnh của De Miguel cùng lời nhắn gửi xót xa: “Một thảm kịch. Không lời nào có thể diễn tả. Xin gửi sức mạnh đến gia đình anh. Mong anh yên nghỉ”.

CLB Ronaldo có cổ phần chung tay hỗ trợ gia đình cầu thủ 30 tuổi vừa qua đời (Ảnh: Abola)

Không dừng lại ở lời chia buồn, Ronaldo cùng CLB UD Almeria — đội bóng anh sở hữu 25% cổ phần thông qua công ty CR7 Sports Investments đã có hành động hỗ trợ thiết thực. Theo sáng kiến từ Chủ tịch Mohamed Al Khereiji, toàn bộ doanh thu bán vé trận sân nhà sắp tới gặp Tenerife ở vòng 34 sẽ được quyên góp trực tiếp cho vợ và con gái của cố cầu thủ.

Đại diện Almeria chia sẻ rằng không sự hỗ trợ tài chính nào có thể thay thế người cha, người chồng trong gia đình, nhưng câu lạc bộ hy vọng hành động này sẽ tiếp thêm nguồn lực và tinh thần để người ở lại vững vàng vượt qua giai đoạn sóng gió. Cử chỉ nghĩa hiệp của Ronaldo cùng tập thể Almeria một lần nữa lan tỏa thông điệp ấm áp về tình đồng nghiệp và tinh thần đoàn kết trong thế giới bóng đá.