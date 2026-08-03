Xót xa khoảnh khắc Bùi Hoàng Việt Anh rách mí mắt, máu chảy ròng ở trận Việt Nam gặp Indonesia

Phút 27 của cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia diễn ra tối 3/8, Bùi Hoàng Việt Anh đổ máu sau một tình huống va chạm khiến người hâm mộ không khỏi thót tim.

Phút 27 trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia ở Asean Cup 2026 diễn ra tối 3/8, trong nỗ lực tranh chấp bóng bổng với tiền đạo Mitchell Baker bên phía Indonesia, Bùi Hoàng Việt Anh đã va chạm rất mạnh với đối thủ sở hữu chiều cao lên tới 1,96 m. Sau cú va chạm, trung vệ của tuyển Việt Nam ôm mặt đau đớn rồi ngã xuống sân.

Các máy quay truyền hình nhanh chóng ghi lại hình ảnh vùng mí mắt của Việt Anh bị rách, máu chảy dài từ khóe mắt xuống gò má khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa. Trọng tài lập tức cho trận đấu tạm dừng để đội ngũ y tế vào sân sơ cứu.

Dù gặp chấn thương khá nặng ở vùng mặt, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn giữ bình tĩnh trong lúc được chăm sóc. Khoảnh khắc nam trung vệ với gương mặt lấm lem máu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn bình luận động viên từ người hâm mộ.

Bùi Hoàng Việt Anh chảy máu ròng ròng sau pha va chạm (Ảnh chụp màn hình)

Đội ngũ y tế nhanh chóng vào sân sơ cứu cho Việt Anh (Ảnh chụp màn hình)

Việt Anh được băng vết thương để tiếp tục thi đấu (Ảnh chụp màn hình)

Việt Anh băng đầu khiến người hâm mộ xót xa (Ảnh chụp màn hình)

Việt Anh tiếp tục trận đấu với vết băng bó trên đầu (Ảnh: TA)

Cầu thủ sinh năm 1999 nỗ lực thi đấu (Ảnh: TA)

Hình ảnh khiến người hâm mộ xót xa (Ảnh: TA)

Người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự lo lắng bởi những vết rách quanh vùng mắt của Bùi Hoàng Việt Anh. Nhiều người hy vọng trung vệ sinh năm 1999 chỉ bị chấn thương phần mềm. Sau khi được sơ cứu và băng bó quanh đầu, Bùi Hoàng Việt Anh đã nhanh chóng trở lại thi đấu.

Bùi Hoàng Việt Anh vốn là chốt chặn quan trọng nơi hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Không chỉ gây ấn tượng với khả năng không chiến và tranh chấp mạnh mẽ, cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội còn được người hâm mộ ưu ái gọi là "nam thần" của đội tuyển nhờ gương mặt điển trai cùng chiều cao nổi bật 1,86 m.

Trung vệ số 20 vẫn tiếp tục chiến đấu dù đổ máu

HLV Kim Sang-sik trông giấu được lo lắng trước chấn thương của Việt Anh (Ảnh chụp màn hình)

Ở trận đấu với Indonesia, anh nhiều lần phải đối đầu trực tiếp với Mitchell Baker - tiền đạo nhập tịch cao tới 1,96 m, sở hữu lợi thế lớn trong các pha bóng bổng. Dù phải "đổ máu" ngay trên sân, tinh thần thi đấu máu lửa và không ngại va chạm của Bùi Hoàng Việt Anh tiếp tục nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Ở cuộc đối đầu với Indonesia, ĐT Việt Nam dễ dàng có được 2 bàn thắng chỉ trong 15 phút của hiệp 1, đến từ các pha lập công của Văn Vĩ và Hai Long.