Xót xa cảnh cầu thủ nổi tiếng mắc ung thư, giảm tới 32kg, sức khoẻ đang cực xấu

Ngày cuối cùng của năm 2025, làng bóng đá châu Âu bàng hoàng trước thông tin huyền thoại Chelsea - Dan Petrescu - được chẩn đoán mắc ung thư ở tuổi 57. Cựu hậu vệ người Romania hiện đang trải qua quá trình hóa trị, trong bối cảnh tình trạng sức khỏe được mô tả là "rất nghiêm trọng".

Theo truyền thông Romania, Petrescu đã giảm tới 5 stone (khoảng 31,75kg) chỉ trong thời gian ngắn. Trước đó, vào đầu tháng 12, từng có thông tin cho rằng ông đang hồi phục tích cực sau khi kết hợp điều trị bằng y học Trung Quốc. Tuy nhiên, những chia sẻ mới nhất từ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Romania - Gino Iorgulescu đã khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

"Tôi thực sự không biết phải nói gì… Đây là một tình huống rất nhạy cảm. Tôi chỉ có thể cầu mong Chúa giúp Dan sớm khỏe lại để có phương pháp điều trị tốt nhất. Tôi không rõ chẩn đoán cụ thể, nhưng tôi biết tình trạng của ông ấy rất nghiêm trọng. Dan đang hóa trị. Những tin tức như vậy khiến tôi nổi da gà", ông Iorgulescu nghẹn ngào chia sẻ.

Huyền thoại Chelsea, Dan Petrescu, đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư (Ảnh: Getty)

Sinh năm 1967 tại Bucharest, Dan Petrescu có tuổi thơ gắn liền với những buổi tập bóng đá bằng… quả cam nhựa, trước khi vươn mình trở thành một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất châu Âu thập niên 1990. Gia nhập Chelsea từ Sheffield Wednesday năm 1995, Petrescu nhanh chóng trở thành biểu tượng tại Stamford Bridge.

Trong 208 lần ra sân cho The Blues, ông cùng CLB giành hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ: 2 FA Cup, League Cup, UEFA Cup Winners' Cup và UEFA Super Cup, đồng thời trở thành cầu thủ nước ngoài đầu tiên cán mốc 100 trận cho Chelsea - một cột mốc mang tính lịch sử vào thời điểm đó.

Sau khi giải nghệ, Petrescu tiếp tục sống trọn với bóng đá trong vai trò huấn luyện viên, kinh qua 19 vị trí khác nhau tại nhiều quốc gia. Gần đây nhất, ông đã từ chức HLV CFR Cluj lần thứ tư vào tháng 8/2025 để tập trung cho sức khỏe.

Không chỉ nổi tiếng vì tài năng, Dan Petrescu còn được nhớ đến như một con người nghiện bóng đá đúng nghĩa. Khi còn khoác áo Southampton, ông từng thẳng thắn đưa ra tối hậu thư gây sốc: "Với tôi, bóng đá giống như một loại ma túy. Tôi không thể ngồi dự bị mà thiếu 'liều' của mình. Nếu không cần tôi, hãy để tôi ra đi ngay".