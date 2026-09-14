Xôn xao vụ cầu thủ U19 chơi xấu đánh nguội đối thủ, lao vào húc vai trọng tài sau thẻ đỏ ở Hà Nội

Giải bóng đá phủi U19 Hà Nội All-Star: Cầu thủ bị đuổi khỏi sân vì đánh đối thủ và phản ứng trọng tài.

Trận chung kết giải bóng đá U19 Hà Nội All-Star 2026 mới đây gây chú ý khi xảy ra sự cố va chạm. Cụ thể, ở phút 40 của trận đấu, thời điểm FC Trí Dũng đang tạm thời dẫn trước FC 6789 với tỷ số 4-2 trong một màn rượt đuổi tỷ số kịch tính.

Căng thẳng đẩy lên đỉnh điểm khi cầu thủ mang áo số 10 bên phía FC 6789 có pha tác động trực tiếp và nguy hiểm vào vùng đầu của cầu thủ số 67 thuộc FC Trí Dũng. Đứng ở vị trí quan sát thuận lợi, trọng tài chính ngay lập tức rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp để truất quyền thi đấu của số 10.

Cầu thủ số 10 gây phẫn nộ về hành vi bạo lực sân cỏ

Tuy nhiên, thái độ ứng xử sau đó mới gây phẫu nộ. Thay vì chấp nhận án kỷ luật và rời sân, cầu thủ mang áo số 10 của FC 6789 lại hoàn toàn mất kiểm soát. Trong cơn nóng giận, cầu thủ này liên tục phản ứng quyết liệt, thậm chí còn có động tác húc vai và lao thẳng về phía vị "vua áo đen". Khung cảnh hỗn loạn và thiếu kiềm chế này đã tạo nên một hình ảnh xấu của một trận chung kết.