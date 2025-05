Xôn xao visual ngọt ngào Doãn Hải My, thần thái chuẩn tiểu thư lá ngọc cành vàng, đôi chân dài nuột nà mới chiếm "spotlight"

Tối 2/5, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My đã tổ chức tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi cho con trai Đoàn Minh Đăng (bé Lúa) tại một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội. Không gian tiệc được trang trí rực rỡ, thân thiện với trẻ nhỏ và mang không khí ấm áp, vui tươi.

Buổi tiệc có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật như vợ chồng Quang Hải – Thanh Huyền, Hà Đức Chinh, NSƯT Quang Thắng, ca sĩ Hòa Minzy, diễn viên Bảo Hân... tạo nên một sự kiện náo nhiệt và đáng nhớ.

Trên trang cá nhân, cặp đôi Văn Hậu – Hải My cũng chia sẻ bộ ảnh gia đình ấm áp, đánh dấu mốc quan trọng đầu tiên trong đời con. Đáng chú ý, nhan sắc của mẹ bỉm Doãn Hải My trong ngày sinh nhật của con trai đã khiến dân tình xôn xao. Trong bữa tiệc, Hải My búi tóc gọn gàng toả lên khí chất tiểu thư Hà thành. Vợ của hậu vệ Văn Hậu diện một chiếc váy lụa khoe trọn vóc dáng nuột nà, gợi cảm dù mới sinh con được 1 năm. Đặc biệt, đôi chân dài thướt tha của top 10 hoa hậu Việt Nam 2020 luôn là điểm nhấn trong mỗi lần xuất hiện.

Nhan sắc ngọt ngào gây chú ý của Doãn Hải My

Vóc dáng cực nuột nà của mẹ bỉm sữa Hải My khi sánh đôi cùng cầu thủ Văn Hậu

Khoảnh khắc đáng yêu của gia đình Văn Hậu trong bữa tiệc sinh nhật của con trai Minh Đăng

Sau hơn một năm sinh con đầu lòng, Doãn Hải My – bà xã của cầu thủ Đoàn Văn Hậu – khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Cô không chỉ nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn mà còn toát lên vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ và khí chất tiểu thư. Hải My đã giảm từ 59kg xuống còn 50kg con số mà cô cho là lý tưởng và không muốn giảm thêm để tránh gầy quá mức như trước đây (chỉ 46–47kg).

Sau hơn một năm kết hôn, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên con trai đầu lòng bé Minh Đăng (bé Lúa). Từ sau khi chào đón con trai vào ngày 2/5/2024, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp và tràn đầy yêu thương. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất với Văn Hậu lúc này là chấn thương dai dẳng khiến anh chưa thể trở lại thi đấu.

Dù công việc của Đoàn Văn Hậu khá bận rộn với lịch tập luyện và phục hồi sau chấn thương nặng cách đây 2 năm nhưng anh vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình, đặc biệt là những ngày nghỉ. Còn Hải My dù từng là một cái tên nổi bật trong giới showbiz hiện tại chọn cuộc sống kín tiếng hơn, ưu tiên làm tròn vai trò người vợ, người mẹ. Cô thường xuyên đưa bé Lúa đi chơi công viên, đến các khu vui chơi trẻ em, và giữ thói quen chăm sóc bản thân kỹ lưỡng để duy trì vóc dáng và thần thái rạng rỡ.

Không chỉ là cặp đôi đẹp của làng thể thao – giải trí, Văn Hậu và Hải My còn được ngưỡng mộ bởi lối sống lành mạnh, văn minh. Họ hạn chế xuất hiện tại các sự kiện ồn ào mà ưu tiên dành thời gian cho gia đình, người thân và những chuyến đi nghỉ dưỡng riêng tư.