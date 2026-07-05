Thị trường chuyển nhượng quốc tế rộ thông tin Inter Miami muốn chiêu mộ thủ môn 40 tuổi Vozinha vừa trở thành hiện tượng ở World Cup 2026.

Sau màn trình diễn siêu tưởng tại World Cup 2026, rộ thông tin thủ thành kỳ cựu Vozinha của đội tuyển Cabo Verde đang đứng trước cơ hội lớn nhất cuộc đời: gia nhập Inter Miami để sát cánh cùng thần tượng Lionel Messi.

Theo nguồn tin từ một nhà báo có tầm ảnh hưởng của thể thao quốc tế, ban lãnh đạo Inter Miami CF đang sẵn sàng tạo nên một cú sốc lớn trên thị trường chuyển nhượng khi đưa thủ môn Vozinha vào tầm ngắm. Ở tuổi 40, người gác đền của Cabo Verde bất ngờ trở thành một trong những phương án hàng đầu được đội bóng của David Beckham cân nhắc nhằm củng cố vị trí nơi khung gỗ trước thềm mùa giải mới.

Điều khiến câu chuyện này trở nên xúc động và thu hút sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu chính là yếu tố tình cảm. Nếu thương vụ này thành công, Vozinha sẽ chính thức hiện thực hóa giấc mơ lớn nhất sự nghiệp khi được đứng chung một chiến tuyến với thần tượng lớn nhất đời mình - siêu sao Lionel Messi. Khoảnh khắc sau trận Argentina thắng 3-2 Cape Verde, Messi chủ động tới ôm và động viên Vozinha sau trận đấu tại World Cup vừa qua được xem là "chất xúc tác" hoàn hảo cho mối lương duyên này.

Messi và Vozinha chạm trán ở trận đấu vòng 1/16 World Cup

Thực hư thông tin thế nào?

Hiện tại các báo quốc tế lớn hay phía Inter Miami chưa có phản hồi chính thức nào về thông tin này. Nhưng xét về khía cạnh kinh tế, đây là một thương vụ "hời" đối với Inter Miami. Trước khi bước ra ánh sáng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Vozinha chỉ chơi bóng ở giải hạng hai và hiện đã trở thành cầu thủ tự do. Việc chiêu mộ anh dưới dạng chuyển nhượng tự do không chỉ giúp CLB tiết kiệm ngân sách mà còn là một cơ hội vàng để gia tăng giá trị truyền thông, sau khi trang cá nhân của thủ thành này vừa cán mốc hơn hơn 25 triệu người theo dõi.

Messi cũng từng là thương vụ đình đám mà Beckham đưa về Inter Miami (Ảnh: Getty)

"Quả bóng" giờ đây đang được đặt ngay dưới chân của David Beckham. Quyết định cuối cùng thuộc về giới thượng tầng của Inter Miami. Liệu chủ tịch Beckham có sẵn sàng kích nổ thương vụ chuyển nhượng không ai ngờ tới này để viết nên một trong những câu chuyện cổ tích đẹp nhất lịch sử MLS?