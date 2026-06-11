Xôn xao hình ảnh SVĐ huyền thoại Estadio Azteca xuất hiện tình trạng ngập nước chỉ 48 giờ trước lễ khai mạc World Cup 2026

Người hâm mộ không khỏi lo lắng cho lễ khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chỉ còn hai ngày trước khi tổ chức trận khai mạc World Cup 2026, sân vận động Estadio Azteca của Mexico bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi một khu vực bên trong sân xuất hiện tình trạng ngập nước sau mưa lớn. Những đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy lượng nước tích tụ đáng kể tại một trong những hành lang chính gần khu vực khán đài phía sau cầu môn. Theo các thông tin lan truyền, mực nước tại đây có thời điểm được cho là gần nửa mét.

Trong các hình ảnh được đăng tải, một xe điện phục vụ công tác bảo trì bị mắc kẹt giữa vùng nước ngập, trong khi các nhân viên sân vận động phải nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý hiện trường.

Ban đầu, một số người dùng mạng xã hội nghi ngờ tính xác thực của những đoạn video này, thậm chí cho rằng đây có thể là hình ảnh được tạo ra bằng công nghệ AI. Tuy nhiên, nhiều cơ quan báo chí sau đó xác nhận các đoạn clip là có thật và được ghi lại vào ngày 8/6 vừa qua.

SVĐ tổ chức lễ khai mạc World Cup 2026 bất ngờ bị ngập nước gây xôn xao

Sự việc đã tạo ra nhiều phản ứng trên mạng xã hội khi thời điểm xảy ra chỉ còn ít ngày trước lễ khai mạc World Cup 2026. Nhiều cổ động viên bày tỏ sự lo ngại về cơ sở hạ tầng và khả năng ứng phó với điều kiện thời tiết của sân vận động mang tính biểu tượng của Mexico.

Dẫu vậy, sự cố này không làm thay đổi vai trò lịch sử của Estadio Azteca tại kỳ World Cup năm nay. Sân vận động có biệt danh "Gã khổng lồ Santa Úrsula" chuẩn bị trở thành địa điểm đầu tiên trong lịch sử đăng cai ba trận khai mạc World Cup, sau các kỳ World Cup 1970 và 1986.

Ngày 11/6, sân Azteca sẽ tổ chức lễ khai mạc World Cup 2026, trước khi diễn ra trận đấu mở màn giữa đội tuyển Mexico và Nam Phi, chính thức khởi động ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hiện các hình ảnh ngập nước đang tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ, dù chưa có thông tin cho thấy sự cố ảnh hưởng tới kế hoạch tổ chức lễ khai mạc hoặc trận đấu đầu tiên của giải.