Xôn xao hãng hàng không "treo" ghế 7C để tri ân Ronaldo

Hãng hàng không Pháp "treo" ghế 7C trên các chuyến bay về quê nhà Cristiano Ronaldo.

Tuyên bố khép lại chặng đường 23 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo đã kích hoạt làn sóng tri ân mạnh mẽ trên toàn cầu. Nhằm vinh danh siêu sao mang áo số 7, hãng hàng không Transavia France (thuộc tập đoàn Air France-KLM) vừa tung ra màn tri ân đầy sáng tạo và độc đáo.

Trên các kênh truyền thông chính thức, Transavia đăng tải hình ảnh chiếc áo đấu số 7 huyền thoại được đặt trang trọng ngay tại vị trí ghế 7C. Bài đăng nhanh chóng gây bão với thông điệp: "CR7 giã từ sự nghiệp quốc tế, và vị trí ghế 7C của chúng tôi trên các chuyến bay đến Funchal cũng sẽ chính thức khép lại sứ mệnh". Funchal chính là thủ phủ của quần đảo Madeira - nơi sinh ra và lớn lên của tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.

Hãng hàng không quyết định bỏ trống ghế số 7C (Ảnh: Transavia)

Quyết định mang tính biểu tượng này lập tức trở thành tâm điểm chú ý của báo chí quốc tế. Theo ghi nhận từ nhật báo Diário de Notícias, hình ảnh "treo" ghế 7C thực chất là một chiến dịch truyền thông nhằm tôn vinh tầm ảnh hưởng sâu rộng của siêu sao 41 tuổi.

Màn tri ân của Transavia cũng mở đầu cho chuỗi tương tác sôi động từ nhiều hãng bay lớn. Trong khi TAP Air Portugal đăng tải thông điệp trang trọng vinh danh những đóng góp của Ronaldo cho hình ảnh đất nước.