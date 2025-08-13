Xôn xao chuyện Khánh Thi đòi nợ học trò cũ trên MXH, người bênh kẻ chê

Hôm 12/8, kiện tướng dancesport Khánh Thi gây chú ý trên MXH với bài đăng bức xúc về một người học trò cũ nợ tiền học tại trung tâm dạy nhảy của Khánh Thi. Bà xã Phan Hiển viết: "Mình cần tìm chính xác bạn D.A hiện đang tập luyện tại CLB ở HN và mẹ tên là S.. Gọi dt nhắn tin nhiều lần, nhân viên KTA cũng ngọt nhẹ rất nhiều lần nhưng vẫn thái độ và bặt vô âm tín. Sự tử tế không thể nhường chỗ cho việc "mất dạy" được".

Bài đăng của Khánh Thi nhận về hơn 600 bình luận, nhân vật được nhắc đến trong bài cùng thành viên gia đình cũng đã trả lời dưới bài đăng. Cụ thể, bạn D.A viết: "Em cũng hơi bất ngờ với cách làm của cô tại vì em nhớ trước khi rời đi em cũng có chủ động xin lên ngồi nói chuyện với cả cô và thầy và sẽ có giữ liên lạc để trả, số tiền mấy chục triệu có thể đối với người khác không nhiều nhưng hiện tại với em và gia đình thì hơi khó khăn và thầy cô cũng đồng ý". Dù vậy, khi được Khánh Thi hỏi về thời điểm có thể trả nợ như đã thống nhất, người học trò cũ lại hỏi trống không: "Còn nợ bao nhiêu thế ạ".

Ngoài ra, một người tự xưng là anh trai của học viên nợ tiền, để lại bình luận xin số tài khoản để trả nợ thay, đồng thời cũng thể hiện sự không hài lòng với cách đòi nợ của Khánh Thi: "Cứ mang lên FB theo hướng 1 chiều thì chưa chắc đã hay đâu ạ".

Màn đòi nợ và đối đáp này giữa Khánh Thi và học viên cũ cùng gia đình học viên khiến dân mạng tranh cãi kịch liệt. Có người chê Khánh Thi cảm tính khi dùng cách đòi nợ trên MXH, ảnh hưởng hình ảnh bản thân cũng như học trò.

Tuy nhiên, phần lớn dân mạng lại bênh vực cách làm của Khánh Thi, cho rằng vì đã hết cách đòi nợ nên nữ hoàng dancesport mới phải đăng bài "phốt". Ngoài ra, netizen cũng chỉ trích học viên nợ tiền nên liên hệ rõ ràng để hẹn ngày trả nợ dù có khó khăn, bởi nợ 1 đồng cũng phải trả, huống chi mấy chục triệu đồng.

Một số bình luận của cư dân mạng dưới bài của Khánh Thi:

- Không nên phốt nhau lên mạng thế này, mất hình ảnh cô giáo

- Nếu là học trò thì nên cho qua

- Ngay từ đầu trả cho người ười ta đi thì ai phốt, cứ đợi ngta phải phốt lên mạng xong ra chiều nạn nhân, 1 triệu cũng là tiền mồ hôi của người ta chứ ăn cướp được đấy mà nói mấy chục triệu như không có gì

- Nhà anh dạy con mắc gì ảnh hưởng tới nhà người ta vậy anh. Nợ người ta thì phải trả cho đỡ lỡ việc của ngta chứ còn bắt nhà người ta chờ nhà anh dạy con dạy em xong mới được đòi nợ à. Bớt đóng vai nạn nhân nha.

- Đọc comment mới thấy đáng sợ xã hội này. Có những con người ngang ngược làm sao. Ủa thế là người nổi tiếng thì không được đòi nợ hả mọi người? Mọi người thử đặt bản thân vào hoàn cảnh bị nợ mà con nợ lại bặt vô âm tín và mất dạy đi rồi hẵng nói hay. Eo ôi sợ thế giới này quá cơ.

- Toàn các phật online, từ bao giờ mà người đòi nợ cũng bị lên án vậy, nợ thì phải trả ở đâu ra những cái triết lý cùn vậy, không muốn bị người khác nói thì trả đi, chứ cái kiểu em chưa có em khó khăn... Xin ở đâu đc vài chục triệu đấy các thánh online, còn việc người ta làm từ thiện nó lại khác, vì những hoàn cảnh đó xứng đáng. Nợ thì phải trả chưa trả đc thì phải khất"...

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của netizen.