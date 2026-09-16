Xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: U23 Việt Nam rơi vào thế khó

Trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait khiến U23 Việt Nam gặp thêm thử thách trong cuộc đua giành vé vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Các trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nam ASIAD 2026 đã khởi tranh vào ngày 15.9. Tại bảng C, U23 Việt Nam bị U23 Kuwait cầm hòa 1-1, trong khi U23 Uzbekistan gây ấn tượng mạnh khi đánh bại U23 Philippines với tỷ số 5-1.

U23 Việt Nam (áo đỏ) chỉ giành được 1 điểm ở ngày ra quân. Ảnh: Hoàng Hồ

Sau lượt trận đầu, U23 Uzbekistan dẫn đầu bảng C với 3 điểm. U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có 1 điểm, cùng ghi 1 bàn và nhận 1 bàn thua. U23 Philippines đứng cuối bảng với hiệu số -4.

Kết quả này khiến cục diện bảng C trở nên khó lường. U23 Uzbekistan sớm cho thấy sức mạnh bằng chiến thắng đậm, trong khi U23 Việt Nam không thể giành trọn 3 điểm dù tạo ra nhiều cơ hội trước Kuwait.

HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng giải đấu mới chỉ bắt đầu và U23 Việt Nam cần duy trì sự tập trung cao nhất cho những trận đấu phía trước.

Xếp hạng bảng C sau lượt trận đầu tiên

“Đối với bóng đá, mới có trận đấu đầu tiên diễn ra, cho nên không bao giờ có sự chủ quan và chúng tôi luôn phải có sự nỗ lực, tập trung cao vào các trận đấu sắp tới. Và mục tiêu của chúng tôi luôn đề ra là giành chiến thắng”, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định.

Ở lượt trận thứ hai ngày 18.9, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines, còn U23 Kuwait đối đầu U23 Uzbekistan.

Đây được xem là lượt đấu có ý nghĩa quan trọng đối với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Một chiến thắng sẽ giúp U23 Việt Nam cải thiện đáng kể vị trí và tạo lợi thế trước lượt trận cuối.