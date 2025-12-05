Xem Việt Nam chật vật trước Lào, sao Malaysia lớn tiếng về tham vọng vô địch SEA Games 33

Trước thềm SEA Games 33, hậu vệ Alif Ahmad — tân binh của U22 Malaysia — đã có những phát biểu rất tự tin và dứt khoát kể cả khi nhắc đến đối thủ U22 Việt Nam. Alif cho biết: “Chuẩn bị đã tốt. Tất cả đều hướng vào trận mở màn với Lào. Chúng tôi sẵn sàng”.

Sau khi theo dõi trận U22 Việt Nam chật vật thắng U22 Lào 2-1 ở ngày ra quân, Alif thẳng thắn: “Nếu xét về chiến thuật, chúng tôi hoàn toàn có thể bắt kịp họ”.

Cầu thủ này và U22 Malaysia đặt tham vọng không nhỏ — họ không đến SEA Games để hòa, mà để thắng: “Mục tiêu là 3 điểm trước Lào, và chúng tôi sẽ làm mọi cách để đạt được”.

Nhưng mục tiêu xa hơn mà Alif công khai là tranh Huy chương Vàng: “Mục tiêu tối thượng là trở thành nhà vô địch. Nhưng phải đi từng bước… Lào trước, rồi mới tới những đối thủ còn lại”.

Hậu vệ Alif Ahmad

Chính vì vậy, dù nhiều trụ cột của Malaysia hiện vẫn nằm trong biên chế các CLB và có thể không được nhả quân — điều đang khiến lực lượng U22 Malaysia trước SEA Games bị đánh giá là thiếu ổn định nhưng Alif Ahmad tin rằng điều đó không ngăn cản quyết tâm của toàn đội. Anh vẫn khẳng định U22 Malaysia đủ khả năng cạnh tranh với U22 Việt Nam và các đối thủ khác.

Theo lịch thi đấu, U22 Malaysia sẽ bắt đầu bằng trận gặp U22 Lào lúc 16h00 ngày mai 6/12 — sau đó là cuộc đối đầu được xem như then chốt với U22 Việt Nam vào 16h00 ngày 11/12 tại sân Rajamangala.

Trong bối cảnh thể thức SEA Games 33 chỉ cho phép các đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất đi tiếp, Alif cùng các đồng đội hiểu rõ rằng mỗi trận không chỉ là cơ hội — mà có thể là quyết định "sinh tử".

Với phát biểu mạnh mẽ và thái độ tự tin như vậy, U22 Malaysia rõ ràng muốn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: họ đến SEA Games không với tư cách bù nhìn, mà với khát vọng tranh HCV — bất chấp những nghi ngờ về lực lượng và sự chuẩn bị. Và chắc chắn, cuộc chạm trán với U22 Việt Nam sẽ là màn kiểm chứng chính xác nhất cho lời tuyên bố của họ.

HLV U22 Malaysia, ông Nafuzi Zain

Trước đó, HLV U22 Malaysia, ông Nafuzi Zain từng gây bất ngờ khi than thở rằng mình và toàn đội bị LĐBĐ Malaysia "bỏ rơi", hầu như mù tịt thông tin về SEA Games 33 khi giải có các biến động về đổi sân thi đấu hay sự rút lui của U22 Campuchia. Sở dĩ có điều này là vì các quan chức FAM đang mải lo vụ việc bị FIFA phạt vì "nhập lậu" 7 cầu thủ, không có thời gian, tâm tư lo cho đội U22 dự Đại hội thể thao Đông Nam Á.