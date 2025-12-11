Xem tuyển nữ Việt Nam đấu Myanmar tại SEA Games 33 hôm nay lúc mấy giờ, ở đâu?

Trận đấu giữa Đội tuyển nữ Việt Nam và Đội tuyển nữ Myanmar vào lúc 16h00 hôm nay ngày 11/12/2025 là cuộc đối đầu mang tính chất then chốt tại vòng bảng SEA Games 2025. Trận đấu sẽ được trực tiếp trên kênh VTV5.

Tuyển nữ Việt Nam gặp Myanmar chiều nay

Sau hai lượt trận, cục diện bảng B đang diễn ra căng thẳng. Đội tuyển nữ Việt Nam, dù đã có chiến thắng đậm 7-0 trước Malaysia nhưng lại để thua đáng tiếc 0-1 trước Philippines. Hiện tại, thầy trò HLV Mai Đức Chung tạm đứng thứ hai với 3 điểm và hiệu số +6.

Ngược lại, ĐT nữ Myanmar đang thể hiện phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả hai trận trước Philippines (2-1) và Malaysia (3-0), dẫn đầu bảng B với 6 điểm.

Với mục tiêu giành ngôi đầu bảng và chắc suất vào bán kết, Đội tuyển nữ Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước Myanmar. Lịch sử đối đầu gần đây đang ủng hộ "các cô gái vàng" với 2 chiến thắng gần nhất trước đối thủ này. Tuy nhiên, Myanmar với chuỗi phong độ thăng hoa trong 10 trận gần đây (thắng 7, hòa 1, thua 2) chắc chắn là một thách thức lớn.