Xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Palestine trên kênh nào?

U20 Việt Nam có lực lượng nòng cốt là lứa cầu thủ U19 Việt Nam giành HCĐ U19 Đông Nam Á 2022 và vô địch giải U19 Quốc tế 2022 tại Bình Dương.

Theo lịch thi đấu, trận giao hữu giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 3/9 trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Khán giả truyền hình có thể theo dõi trực tiếp màn so tài này trên các kênh VFF Channel, Next Sport, On Football – VTVCab 16.

Trong khi đó, vé xem trực tiếp trận giao hữu giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine sẽ được bán từ 9h00 sáng 1/9 tại quầy vé Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ. Vé có 3 mệnh giá gồm: 100.000 đồng/vé, 150.000 đồng/vé và 200.000 đồng/vé.

Trận giao hữu với U20 Palestine là bước chuẩn bị của U20 Việt Nam hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2022. Sau cuộc đọ sức này, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ lên đường sang Indonesia tranh tài vào ngày 12/9.

Tại Vòng loại U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng F và lần lượt gặp U20 Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 14/9, gặp U20 Timor Leste vào ngày 16/9, gặp chủ nhà U20 Indonesia vào ngày 18/9.

Đánh giá về trận giao hữu với U20 Palestine, HLV Đinh Thế Nam cho biết: “Đây là một trận đấu bổ ích. Tôi sẽ đưa ra đội hình tốt nhất để có sự chuẩn bị, trước khi lên đường sang Indonesia tham dự Vòng loại U20 châu Á 2023. Bên cạnh mục đích về chuyên môn, tôi cũng hi vọng cả hai đội sẽ cống hiến một trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ”./.