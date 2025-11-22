Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Singapore hôm nay 22/11 trên kênh nào?

U17 Việt Nam đấu với U17 Singapore ở lượt trận đầu tiên vòng loại giải U17 châu Á 2026. Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Singapore được chiếu trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt"). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, hình ảnh trận đấu.

Trận U17 Việt Nam đấu với U17 Singapore được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

U17 Việt Nam bắt đầu hành trình hướng tới World Cup U17 từ vòng loại của giải châu Á. Lực lượng trong tay huấn luyện viên Cristiano Roland hầu như là những nhân tố mới so với đội hình từng hụt suất dự đấu trường thế giới đầu năm nay.

Các đối thủ tại bảng C không mạnh. Trên lý thuyết, U17 Việt Nam vẫn được đánh giá cao nhất. Tuy nhiên, thể thức mới của vòng loại U17 châu Á ẩn chứa nhiều yếu tố rủi ro.

U17 Việt Nam phải đứng đầu bảng mới có suất đi tiếp, đồng nghĩa với việc các cầu thủ không được phép mắc sai lầm trong mọi trận đấu. Thêm vào đó, lịch thi đấu gồm 5 trận trong 8 ngày cũng là thách thức rất lớn đối với các cầu thủ ở lứa tuổi 17.

Để chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam có hơn 1 tháng tập huấn với 3 trận đấu tập tại Nhật Bản. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland thắng U18 Imabari 2-0, hòa Đại học Matsuyama 1-1 và thua U18 Ehime 1-2. Những trận đấu này giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, thử nghiệm chiến thuật và nâng cao thể lực trước vòng loại.

Singapore không được đánh giá cao về bóng đá trẻ. Tuy nhiên, việc đội tuyển quốc gia của họ vừa giành quyền tham dự Asian Cup có thể tạo ra cú hích lớn về tinh thần.

shraf Ariffin của U17 Singapore cho biết đội hình đã sẵn sàng và tự tin bước vào giải đấu với tinh thần quyết tâm cao. Ông bày tỏ sự tôn trọng dành cho chủ nhà Việt Nam nhưng khẳng định Singapore sẽ chiến đấu sòng phẳng và hướng đến kết quả tốt nhất.

Trận đấu giữa U17 Việt Namv à U17 Singapore diễn ra lúc 19h hôm nay 22/11 tại sân vận động PVF (Hưng Yên).

Danh sách U17 Việt Nam

Thủ môn: Chu Bá Huấn (Hà Nội), Nguyễn Tuấn Vũ (Thanh Hóa), Lý Xuân Hòa (PVF);

Hậu vệ: Trần Xuân Toàn (CAHN), Nguyễn Mạnh Cường (Thể Công), Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào (PVF), Trần Hoàng Việt (Hà Nội), Quán Thành Công (SLNA), Phạm Minh Cương (Huế);

Tiền vệ: Đào Quý Vương (Hà Nội), Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam (Nam Định), Nguyễ Minh Thủy (SLNA), Chu Ngọc Nguyễn Lực (Hà Nội), Trương Nguyễn Duy Khang (PVF), Triệu Đình Vỹ (Thể Công);

Tiền đạo: Lê Trọng Đại Nhân, Trần Trí Dũng (Thể Công), Nguyễn Văn Dương (PVF), Trần Ngọc Sơn (SLNA), Trần Mạnh Quân (Hà Nội), Lê Sỹ Bách (PVF), Vũ Long Nhật (CAHN).