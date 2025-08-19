Xem trực tiếp Nữ Việt Nam vs Thái Lan ngày 19/8 mấy giờ, chiếu kênh nào?

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu Thái Lan trong trận tranh huy chương đồng ASEAN Cup 2025 diễn ra lúc 16h30 ngày 19/8. Trận đấu nữ Việt Nam vs Thái Lan được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt"). Ngoài ra, người hâm mộ có thể xem trực tiếp trận đấu trên kênh VTV5.

Báo Điện tử VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu nữ Việt Nam vs Thái Lan.

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu Thái Lan ở trận tranh hạng ba ASEAN Cup 2025.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ hai liên tiếp không thể góp mặt trong trận chung kết giải Đông Nam Á. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thất bại đầy tiếc nuối với tỷ số 1-2 trước U23 Australia ở bán kết dù lẽ ra đội chủ nhà có thể làm tốt hơn.

Những trận đấu dễ dàng ở vòng bảng có lẽ khiến hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam chưa "nóng máy", để rồi bị đánh bại trong chưa đầy 15 phút đầu trận. Trong khi đó, hàng công vẫn bỏ lỡ không ít cơ hội. Thất bại trước U23 Australia là cú vấp cần thiết cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Thử thách ở trận tranh huy chương đồng là Thái Lan - đội bóng từng thua đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng. Huấn luyện viên Mai Đức Chung tin rằng chỉ cần chơi tốt như hiệp 2 trận bán kết và chặt chẽ hơn ở hàng thủ, đội chủ nhà đủ khả năng giành chiến thắng.

Nhận định này hoàn toàn có cơ sở. Trong trận đấu giữa 2 đội ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn kiểm soát. Tỷ số 1-0 không phản ánh hết sự vượt trội của Huỳnh Như và đồng đội.

Không thể giành chức vô địch, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn cần tấm huy chương làm món quà cho các cổ động viên. Chỉ cần không chủ quan và chơi tốt như từ đầu giải, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ hoàn thành nhiệm vụ.