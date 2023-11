Xem trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Nhật Bản ở đâu?

Vào lúc 17h00 chiều nay 1/11, ĐT nữ Việt Nam sẽ chơi trận đấu thứ 3 tại vòng loại thứ 2 Olympic 2024 gặp ĐT nữ Nhật Bản. Do không đơn vị truyền hình nào ở Việt Nam có bản quyền vòng loại thứ 2 Olympic 2024 nên người hâm mộ không thể theo dõi trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Nhật Bản trên truyền hình chính thống tại Việt Nam.

Báo Điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này, kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

ĐT nữ Việt Nam thua 0-7 trong lần gần nhất gặp ĐT nữ Nhật Bản (Ảnh: CTV LL)

ĐT nữ Việt Nam đang có 3 điểm sau 2 trận tại vòng loại thứ 2 Olympic 2024. Ở trận ra quân, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung để thua chủ nhà ĐT nữ Uzbekistan 0-1, sau đó thắng 3-1 trước ĐT nữ Ấn Độ. Sau 2 lượt trận, ĐT nữ Nhật Bản tạm dẫn đầu bảng C với 6 điểm (hiệu số +9). Vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Uzbekistan. Hai đội có cùng 3 điểm (1 thắng, 1 thua), nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung xếp trên do hơn về hiệu số bàn thắng bại (+1 so với -1). Đứng cuối bảng là ĐT nữ Ấn Độ khi chưa có được điểm số nào sau 2 trận toàn thua.



Trả lời họp báo trước trận gặp ĐT nữ Nhật Bản, HLV Mai Đức Chung đánh giá rất cao ĐT nữ Nhật Bản: “Ai cũng hiểu Nhật Bản mạnh như thế nào. Họ vừa trải qua kỳ World Cup và ASIAD rất ấn tượng. Vì vậy, đây sẽ là trận đấu khó khăn với ĐT nữ Việt Nam. Dẫu vậy, được sự quan tâm của VFF và với tinh thần quyết tâm cao độ, chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Bóng đá vẫn ẩn chứa biến số bất ngờ. ĐT nữ Việt Nam sẽ cố gắng để giành một kết quả tốt nhất trong khả năng có thể”.

ĐT nữ Việt Nam cần giành ít nhất 1 điểm trước ĐT nữ Nhật Bản và chờ kết quả của trận đấu giữa ĐT nữ Uzbekistan và ĐT nữ Ấn Độ để xác định khả năng đi tiếp. Theo điều lệ giải, 3 đội nhất 3 bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2 khu vực châu Á sẽ giành vé vào vòng loại cuối cùng dự Olympic 2024.