Xem trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc trên kênh nào?

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1.

Link xem TRỰC TIẾP trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

Thời gian: 22h30 ngày 20/01/2026 (giờ Việt Nam)

Địa điểm: SVĐ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City

Giải đấu: Vòng bán kết giải U23 châu Á 2026

Kênh trực tiếp trên: TV360, VTV5, VTV Cần Thơ, HTV Thể thao

Link xem trên TV360: Link 1

Link xem trên VTVGo: Link 1

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam đấu với U23 Trung Quốc

Video bàn thắng trận U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE

Highlights U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE (AET) (Tứ kết U23 châu Á 2026)

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.


