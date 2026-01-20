Xem trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc trên kênh nào?

Link xem TRỰC TIẾP trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc
Thời gian: 22h30 ngày 20/01/2026 (giờ Việt Nam)
Địa điểm: SVĐ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City
Giải đấu: Vòng bán kết giải U23 châu Á 2026
Kênh trực tiếp trên: TV360, VTV5, VTV Cần Thơ, HTV Thể thao
Link xem trên TV360: Link 1
Link xem trên VTVGo: Link 1
Video bàn thắng trận U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE
Highlights U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE (AET) (Tứ kết U23 châu Á 2026)
