Xem TRỰC TIẾP bóng đá SEA Games 33: U22 Myanmar vs U22 Philippines

Trận đấu U22 Myanmar vs U22 Philippines diễn ra lúc 18h00 ngày 5/12 thuộc khuôn khổ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33.

Xem TRỰC TIẾP SEA Games 33: U22 Myanmar vs U22 Philippines

Link 1 (nguồn: FPT Play)

Xem TRỰC TIẾP bóng đá SEA Games 33: U22 Myanmar vs U22 Philippines - Ảnh 1.

>>> Link 2: VTV5

>>> Link 3: HTV Thể thao

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33

Ngày

Giờ

Vòng/Bảng

Trận đấu

Sân vận động

03/12

16:00

Bảng B

U22 Lào 1-2 U22 Việt Nam

Rajamangala, Bangkok

03/12

19:00

Bảng A

U22 Timor-Leste 1-6 U22 Thái Lan

Rajamangala, Bangkok

05/12

18:00

Bảng C

U22 Myanmar vs U22 Philippines

700th Anniversary, Chiang Mai

06/12

16:00

Bảng B

U22 Malaysia vs U22 Lào

Rajamangala, Bangkok

06/12

19:00

Bảng A

U22 Singapore vs U22 Timor-Leste

Rajamangala, Bangkok

08/12

18:00

Bảng C

U22 Philippines vs U22 Indonesia

700th Anniversary, Chiang Mai

11/12

16:00

Bảng B

U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

Rajamangala, Bangkok

11/12

19:00

Bảng A

U22 Thái Lan vs U22 Singapore

Rajamangala, Bangkok

12/12

18:00

Bảng C

U22 Indonesia vs U22 Myanmar

700th Anniversary, Chiang Mai

15/12

15:30

Bán kết 1

Nhất Bảng A/B vs Nhất Bảng C

Rajamangala, Bangkok

15/12

20:00

Bán kết 2

Nhất Bảng A/B vs Nhì Bảng B/A hoặc C

Rajamangala, Bangkok

18/12

15:30

Tranh HCĐ

Thua Bán kết 1 vs Thua Bán kết 2

Rajamangala, Bangkok

18/12

19:30

Chung kết (HCV)

Thắng Bán kết 1 vs Thắng Bán kết 2

Rajamangala, Bangkok

