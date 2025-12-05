Xem TRỰC TIẾP bóng đá SEA Games 33: Myanmar vs Philippines

Xem TRỰC TIẾP SEA Games 33: Myanmar vs Philippines
Link 1 (nguồn: FPT Play)
Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33
Ngày
Giờ
Vòng đấu
Trận Đấu
4/12/2025
18:30
Bảng A
Thái Lan 8-0 Indonesia
5/12/2025
16:00
Bảng B
Myanmar vs Phillippines
5/12/2025
18:30
Bảng B
Việt Nam vs Malaysia
7/12/2025
16:30
Bảng A
Singapore vs Indonesia
8/12/2025
16:00
Bảng B
Malaysia vs Myanmar
8/12/2025
18:30
Bảng B
Philippines vs Việt Nam
10/12/2025
18:30
Bảng A
Thái Lan vs Singapore
11/12/2025
16:00
Bảng B
Philippines vs Malaysia
11/12/2025
16:00
Bảng B
Việt Nam vs Myanmar
14/12/2025
16:00
Bán kết 1
Nhất Bảng A vs Nhì Bảng B
14/12/2025
18:30
Bán kết 2
Nhất Bảng B vs Nhì Bảng A
17/12/2025
15:30
Tranh HCĐ
Thua Bán kết 1 vs Thua Bán kết 2
17/12/2025
19:30
Chung kết
Thắng Bán kết 1 vs Thắng Bán kết 2
Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam
